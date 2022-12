OVO JE CRNOGORAC KOJI JE OTEO BEOGRAĐANKU! Komšije otkrile jezive detalje: Mesecima je TERORISAO

Ovo je crnogorski državljanin S. N. (22) koji je sinoć uhapšen posle pokušaja otmice svoje bivše devojke..

On je sinoć nakon što je ušao u stan u kojem njegova bivša devojka S. L. živi sa majkom V. L. a uz pretnju pištoljem je oteo. Policija ga je ubrzo pronašla u obližnjoj ulici, a kako smo pisali, Sergej je i ranije zadržavan zbog krivičnih dela u kojima su žrtve bile takođ ćerka i majka. On je tada bio proteran iz Srbije sa zabranom ulaska. Kako je komšija iz zgrade ispričao teror mlade devojke traje već mesecima unazad.

- Oni se stalno tuku, pa se na kraju pomire. Mislim i da mu je juče čak otvorila vrata, jer nismo čuli nikakvo lupanje - kaže naš sagovornik.

Naveo je i da je prevarant, kao i da je jako problematičan.

- On je iz Crne Gore, ima dva pasoša i neku lažnu ličnu kartu sa dva imena. Stalno dolazi ovde, to je neki patološki odnos. Jednom sam ga i upitao "što dolaziš, šta pokušavaš da postigneš", on je na to počeo da devojku naziva pogrdnim imenima - navodi komšija.

- Crnogorac i devojka su neko vreme bili u emotivnoj vezi, ali su se nedavno razišli. Osumnjičeni je u sredu došao u stan u Mirijevu gde devojka živi sa majkom, i S. L. je odlučila da ga primi u stan - kaže izvor iz istrage i dodaje:

- Osumnjičeni i oštećena su bili u stanu, ali je u jednom trenutku došla njena majka koja se iznenadila što je videla bivšeg momka svoje ćerke.

Naš sagovornik kaže da je ubrzo atmosfera postala sve napetija.

- Počeli su da viču jedno na drugo i nisu mogli da se obuzdaju pa je osumnjičeni iz svoje torbice izvadio pištolj i stvaio ga na sto - kaže izvor upoznat sa slučajem i dodaje:

- Hladnokrvno je izvadio oružje, a majka i ćerka su se samo pogledale i počele da vrište. Uplašile su se i tražile su od njega da skloni pištolj i da izađe iz stana, ali je on tada uzeo za ruku bivšu devojku i krenuo da napusti stan.

Navodno u tom trenutku V. L. je pokušala da zaštiti ćerku S. L. od nasilnog bivšeg momka.

- V. L. je navodno stala na vrata i nije dala da nasilnik izađe s njenom ćerkom, ali je tada S. N. udario pištoljem u glavu. Nesrećna žena je pala pored vrata, a oni su izašli iz stana. V. L. je pozvala policiju koja je munjevito odreagovala i uhapsila Crnogorca u obližnjoj ulici - kaže sagovornik i dodaje:

- Prilikom pretresa u torbici S. N. pronađen je pištolj sa pripadajućim okvirom i municijom.

