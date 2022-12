NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA : Zdravko izbo ćerke i suprugu, zapalio ih, pa se OBESIO O GREDU NA TAVANU

Zdravko G. pre tačno godinu dana zaklao je u Somboru svoju suprugu Mirjanu, pa potom bacio bombu u kuću i usmrtio svoje ćerke Anastasiju (19) i Anabelu (15). Dok je kuća gorela, pošto je eksplozija izazvala požar, Zdravko se obesio o gredu na tavanu.

Porodična tragedija kakvu Srbija ne pamti, dogodila se četiri dana nakon što je Zdravko G izašao iz pritvora u kome je bio zbog nasilja u porodici.

- On je imao zabranu prilaska ženi i deci, ali je ipak došao u porodičnu kuću. Pretpostavlja se da je iskoristio to što su Mira i ćerke spavale, pa ih je nožem ubio, pa potom tela dovukao do prizemlja kuće i tu ih spalio - pričao je svojevremeno izvor Kurira:

- Nakon masakra popeo se na tavan i tamo se obesio, a kod njega je čak pronađeno i oružje kojim je izvršio zločin. Komšije su u neko doba primetile požar u kući i zvale vatrogasce, koji su sa policijom zatekli jeziv prizor - Mirjana i ćerke ležale su zajedno, ugljenisane.

Zdravko G. bio je dobro poznat policiji.

- Hapšen je zbog nasilja u porodici i nedozvoljenog držanja oružja, a ranije je čak podmetao bombu tužiocu - navodi izvor.

On je bio zaposlen kao majstor za popravku televizora.

- On je u maldosti, vrlo kratko radio u policiji, kao i njegov otac. Međutim, brzo je napustio službu i nastavio da se bavi zanatom. Bio je TV majstor, električar - pričale su komšije:

- Bio je dobro poznat po incidentima. Njihovi problemi su dugo trajali, on je jednostavno lud čovek. Od kako se rodio takav je. Lud! Lud se rodio, lud i umro.

