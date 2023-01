ZA DOČEK DAVALI I PO 1.000 EVRA! Novi detalji DRAME na splavu koji je počeo da tone: Goste nagurali kao SARDINE

Majka jednog gosta "Fristajlera" u novogodišnjoj noći, kada je taj beogradski splav potonuo, došla je dan kasnije oko podneva da potraži stvari svog sina, koje je on ostavio bežeći od vode.

"Moj sin je izašao među prvima. Krajičkom oka je video da konobar izbezumljen trči, nije se ni okretao sa vidi šta se dešava samo je izleteo", kaže onda i dodaje:

Rekao mi je da su bili kao sardine, stajali su pribijeni, nije moglo ni da se diše

Kako prenosi reči sina, u zadnjem delu, gde su VIP separei, bilo je najviše ljudi.

"Gde može da stane 15, oni su stavljali bar duplo. Bilo je mnogo stranaca i devojčica od po 16, 17 godina", nastavlja priču.

Konobar je bacio sve iz ruku i krenuo da beži

Kako kaže, njen sin je izleteo i zvao je da dođe po njega oko 2 dva ujutru.

"Rekao mi je da splav tone, bila sam prestravljena! Dobro je što je sačuvao živu glavu, neki su ze vraćali po stvari on nije smeo. Sad sam došla po jaknu, ali ostala je unutra".

Dodaje i da je konobar bacio sve sto je imao u rukama i krenuo da beži.

Gotovo identičnu priču ima i jedan mladić koji je bio na "Fristajleru" kada je počeo da tone.

"Niko nije znao šta se dešava. To su bile sekunde u pitanju. Video sam da dvojica trče napolje, ja sam rekao drugarima da treba da bežimo. Časa je po podu bilo svuda, devojke su se izule i bose trčale. Voda je polako navirala, u jednom u trenutku poslednjoj grupi ljudi, bila je već do kolena. Ljudi su izlazili mokri i posečeni", svedoči on.

"Mogli smo da izginemo, a dali smo mnogo novca, verujte"

Kako kaže, ovo je sve bio, u najmanju ruku, veliki propust.

"Dali smo mnogo para za doček koji je propao, ali dobro je spasili smo žive glave! Nedostaju nam dokumenta, novac, drugarici je ostala cela torba za stolom, bez jakni smo ostali, a dali smo verujte mnogo novca", priča on.

Za noć davali i po 1.000 evra

Prema reklami za doček Nove godine 2023. u ovom klubu, cena karte za noć je išla od 27 do 40 evra pa do neverovantih 1.000 evra, koliko je iznosila doplata za takozvani "Freestyler separe" sa 6 premium flaša pića po izboru.

I drugi brojni gosti od sinoć, među njima i puno stranaca, koji su došli jutros ispred splava u potrazi za svojom garderobom i dokumentima, takođe kažu da je unutra bilo krcato, da, kako kažu, "nije moglo da se diše".

