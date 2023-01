SADA ĆE SVE IZAĆI NA VIDELO! Miroslav Čučković: Našli smo karticu sa brojem 715 - Znamo koliko je ljudi bilo na Fristajleru!

Čelni ljudi Beograda u 2023. godinu ušli su sa velikim planovima, ali je prvi alarmantni problem nastao već u prvim satima nove godine kada je, na sreću bez ljudskih žrtava, potonuo poznati splav Fristajler.

Iako su ljudi koji se sumnjiče kao odgovorni za ovaj incident već privedeni, ovo je ostavilo mnogobrojna pitanja za upravu prestonice u vezi regulisanja priobalja.

Ovim povodom je govorio Miroslav Čučković, menadžer Beograda.

On je prvo napomenuo da se o ovome priča već godinama, ali da će sada sve izaći na čistac.

- Na žalost je moralo ovo da se desi, da bi se na vrh svih tema koje su obeležile praznike, postavilo to o čemu mi pričamo proteklih šest meseci. Gradonačelnik Beograda je kao predsednik opštine Novi Beograd pričao o tome deceniju unazad, ali je bio u vrzinom kolu nadležnosti i institucija. Sada, kada je tužilaštvo uzelo slučaj u svoje ruke, sve će biti isterano na čistac. Našli smo karticu sa brojem 715, što znači da je minimum toliko ljudi bilo - započeo je Čučković.

On je spomenuo problem na obali reke Save, koja je poslednjih godina prenatrpana splavovima, legalni i nelegalnim. Takođe je rekao da će grad poeti da se bavi tim problemom, sistematski, jedan po jedan.

- Imamo nekoliko segmenata naše obale kojima ćemo se baviti. Ići ćemo jedan po jedan i rešavaćemo to sistemski, na pravi način. Trebaće vremena za sve to, u suštini bitno je da se proces započne i zaokruži do kraja, odnosno i za jednu i drugu savsku obalu. Dunav je jača i moćnija reka kojom je teško manipulisati, pa je samim tim on ni ne koristi toliko za objekte poput splavova, a na Savi ih ima na stotine. Na splavu ste bezbedni, doduše, svaki ima svoju nosivost. Drugačije je ako se okupi "amatersko" društvo u vidu neke sedeljke, a drugo je kada imate diskoteku gde niko nije baš miran - rekao je Čučković.

