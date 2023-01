ZOLTAN I NJEGOVA ŽENA ŽIVELI RAZDVOJENI Pozadina zločina u Kikindi: I ćerka znala za vezu majke i čoveka kojeg je ubio njen otac

Više nema nikakve dileme da je Kikinđanina Tomitija Timu Z. (62), u njegovoj kući u Železničkom novom redu 128 A, juče rano ujutro, ubio Zoltan M. (56) iz Ruskog Sela, a posle se obesio na tavanu iste kuće.

Zločin je, po svemu sudeći, izazvala činjenica da je Timotije Z. bio u dugogodišnjoj vezi sa Zoltanovom ženom E. M. što su znali svi, komšije u Kikindi i Timine u Ruskom Selu. Za aferu je znala i Zoltanova i Erikina ćerka koja živi u Kikindi, a koja je, prema svedočenju njenih poznanika, odobravala da budu zajedno.

- Ona je poznavala Timu, čak su radili u istoj firmi. Znala je i za vezu svoje majke sa njim, jer je trajala godinama. Tima je njoj čak i decu čuvao. On je radio kao kondukter u „Autoprevozu“, a u tom javnom preduzeću, kao dispečer, radi i Zoltanova ćerka. Svi su znali da je Tima u vezi sa njenom majkom – priča bivši radnik „Autoprevoza“, iz kojeg se ubijeni penzionisao pre nešto više od godinu dana.

I Zoltanovi poznanici u Ruskom Selu znali su da je E. M. u vezi sa nekim čovekom iz Kikinde. Viđali su ih zajedno u gradu. Veruju da je i on znao da mu žena ima dugog, jer njihov brak odavno nije idiličan.

- Ta veza je trajala godinama. Možda onoliko koliko Zoltan radi u Mađarskoj. Ona je više bila kod ćerke u Kikindi nego u selu. Ovde je samo radila u pekari. Svi su znali za njenu vezu i viđali je sa tim čovekom u gradu. I to jutro, kada se dogodilo ubistvo, on ju je dovazeo na posao. Kada bi dolazio iz Mađarske, Zoltan je bio u selu. Njihov brak odavno nije dobro funkcionisao i oni su bili razdvojeni, ali ne znam da li su sudski bili razvedeni. I Zoltan je znao za njenu vezu, ali, verovatno, sada nije mogao da podnese da taj čovek odlazio kod ćerke i da je sa njegovih dvoje unučadi. To ga je, verovatno, bolelo. Verovatno je pukao i uradio to što je uradio – priča jedna Ruskoselka, koja se Zoltana seća iz osnovne škole.

Zanimljivo je da komšije Timotija, kao i poznanici supružnika iz Kikinde pričaju kako su sve troje bili mirni ljudi. Tima je živeo sam, nije imao decu, jer se nije ni ženio. Ima više braće.

- Tima, što bi se reklo, ne bi mrava zgazio. Zoltan je bio miran čovek i takav je bio još kao momak. Nikada nije bio sklon nasilju. I ona je ljubazna u pekari. Ko bi za nju rekao da je u nekakvoj ljubavnoj vezi. Ali, eto - zapažanja su poznanika ovo troje ljudi.

Podsetimo, Zoltan M. je Timotija Z. ubio ispred njegove kuće u naselju Železnički novi red, u istoimenoj ulici. Verovatno je znao da je prethodne noći tu prespavala i njegova supruga, koju je Tima rano ujutro kolima odvezao na posao u pekaru u Rusko Selo. Kada se vratio kući, Zoltan ga je sačekao i najpre udario čekićem, verovatno, u glavu, ispred ulaznih vrata, a onda ga u hodniku izbo nožem. Posle toga je otišao na tavan i obesio se. Zločin se dogodio rano ujutro, oko pet sati, a njihova tela pronađena su nekoliko sati kasnije, kada su komšije primetile krv na vratima kuće, pa pozvale policiju.

Uviđaj na mestu tragedije trajao je do kasnog popodneva. Tužilaštvo je naredilo obdukciju, pa su tela poslata u Centar za sudsku medicinu u Novi Sad.

Autor: