MUP: Policija obavila uviđaj u vezi sa prijavom silovanja u Nišu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu su odmah po prijavi da je, kako se sumnja, u kasnim večernjim satima 30. decembra silovana 28-godišnja žena, preduzeli sve mere i radnje iz svoje nadležnosti, radi utvrđivanja svih okolnosti i činjenica prijavljenog događaja, saopštio je danas MUP.

Navodi se da su policajci obavili razgovor sa ženom, uviđaj u ugostiteljskom objektu koji je ona navela kao mesto događaja, kao i u njenom stanu u kome je zatečena i sa oba mesta uzeli predmete koji su poslati na veštačenje. Policija je obavila razgovor sa zaposlenima u navedenom ugostiteljskom objektu, kao i sa osobama za koje postoje indicije da mogu biti povezane sa ovim slučajem, piše u saopštenju. MUP navodi da su prikupljene informacije dostavljene Višem javnom tužilaštvu u Nišu na dalju nadležnost.

U Višem javnom tužilaštvu u Nišu Tanjugu je rečeno da s obzirom na fazu u kojoj se predmet nalazi i činjenicu da je tokom jučerašnjeg dana dostavljen policijski izveštaj o prikupljenim obaveštenjima, za sada ne mogu saopštavati bliže informacije radi zaštite interesa postupka.



Kako su rekli izvori iz MUP-a, policiji je 30. decembra 2022. godine, oko 23 sata, prijavljeno da su 28-godišnjakinju iz Leskovca silovale nepoznate osobe i policija je odmah otišla u njen stan, ali nije mogla da razgovara sa njom jer, kako kažu, nije htela da sarađuje i bila je pod dejstvom alkohola.



Kako navode, devojku je pregledao doktor sudske medicine i na genitalijama nisu pronađene nikakve povrede, ali su na telu bile modrice za koje se ne zna odakle potiču.



Ona je do sada policiji četiri puta dala različite izjave - u jednoj je tvrdila da su je silovale četiri osobe u toaletu kafića, a u drugoj da je to uradila jedna osoba u njenom stanu. Policija je razgovorala sa momkom koga je devojka optužila, a on je negirao te navode.