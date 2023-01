ŽENA GA TUKLA MOTIKOM, PA HTEO DA SE UBIJE - Muškarac na Crnom vrhu polio se benzinom i uzeo upaljač... Evo kako su ga spasli

Muškarac (40) koji je u noći između 2. i 3. januara ove godine otišao na planinu Crni vrh gde se polio benzinom u nameri da se zapali, smešten je u borskoj Opštoj bolnici gde se oporavlja. Kako se saznaje, on je u stabilnom stanju.

Da podsetimo, on se kolima odvezao na Crni vrh i najpre se za pomoć obratio tako što je pozvao kol centar. Seo je na zadnje sedište u automobilu, polio se benzinom i držao upaljač u rukama.

Srećom, angažovan je i član pregovaračkog tima MUP-a Srbije, inspektor u PU Bor koji je brzo stigao na lice mesta i čoveka spasio.

Žena ga udarila motkom u glavu

Nezvanično, muškarac je odlučio da sebi oduzme život jer ga "žena psihički uznemirava".

- Prijavljivala ga je policiji, skinula mu tablice sa automobila, a jednom kada je došao kući sa posla ga čak i udarila motkom u glavu. On to tada nije nigde prijavio. Pokušavao je da ode od žene ali kad ga ona pozove, on se vrati kući. Nije dobijao ničiju podršku pa je to verovatno i bio okidač da se odluči na korak da sebi oduzme život - saznaje se nezvanično.