U Srbiji tokom 2022. godine dogodila su se tri brutalna ubistva muškarca, žrtvi porodičnog nasilja, koja su šokirala javnost. Tereza, Biljana i Jasmina, kako se sumnja, usmrtile su partnere na monstruozne načine.

Krvavi niz pokrenut je ubistvom u Lazarevcu. Jasmina Stjepanović, kako se sumnja, ubila je supruga Sinišu i danima držala njegovo telo u stanu u kojem je boravilo njihovo troje maloletne dece, a potom je pokušala da se ubije prerezavši vrat.

Da je u njihovom stanu došlo do tragedije, saznalo se tek kada su uplašena deca pozvonila komšiji na vrata.

"Mama se ubila", to su mu rekli i dali mu oproštajno pismo koje je napisala. On je video samo da na kraju piše "Voli vas mama", njih je uveo u stan, a papir je dao prijatelju koji je tad bio kod njega, a kasnije policiji. Decu je uveo kod sebe u stan, a on je otišao tamo, pokušao je da uđe u dnevnu sobu, ali mu je sa druge strane nešto pružalo otpor, odnosno nije mogao zbog Jasmininog tela da uđe i tad mu je sve bilo jasno, pozvao je policiju.

Komšije su videle da Hitna pomoć nosi Jasminu na nosilima, a njen sin iz prvog braka insistirao je da mu kažu šta je to u stanu ispod ćebeta. Navodno, policajac mu je rekao "Hoćeš da ti kažem šta je? Još jedan leš". Nakon toga, deca više nisu dolazila u stan.

Kako se sumnja, Jasmina je hemikalijama pokušala da spreči da se neprijatan miris proširi. Navodno, suprugovo telo je polivala kiselinom, sredstvima za čišćenje i omekšivačem.

Motiv i dalje nije poznat, a kako se tada sumnjalo, mogući razlog za ovo brutalno ubistvo je prevara. Jasmina je navodno zatekla Sinišu sa ljubavnicom. Ipak, komšije sumnjaju u istinitost ove verzije te, kako su tada naveli, da će "pre biti da je ona njega varala".

Isekla ga motornom testerom pa skuvala supu

Tereza Perić (46) na monstruozan način ubila je u noći 11. maja svog partnera Srđana P. (42).

Kako se sumnja, ona je svom mužu najpre dala lekove za spavanje, zatim ga izbola nožem i isekla delove tela motornom testerom. Međutim, to nije bio kraj užasnom zločinu. Ona je navodno kuvala njegove noge i polni organ i organe u loncu, a sve to naočigled svoje dece.

Medicinska radnica, koja je želela da ostane anonimna, rekla je da kada je Tereza došla u bolnicu da je bila sva krvava i dezorijentisana.

- Videli smo i slike sa uviđaja, to je bilo prestrašno. Jedna tako mala žena uspela je da ne samo savlada muškarca, već i da mu povadi i da krene da kuva sve organe, jel možete to da zamislite? Bubrege, srce, polni organ.. I da u posebnom loncu kuva jednu celu ljudsku nogu! Eto, ne mogu da verujem ni šta vam izgovaram - rekla je tada za "Blic" medicinska radnica.

Zabetoniranog ga pronašao brat

Ivana Stojanovića (40) usmrtila je supruga Biljana, koja je nekoliko dana pre nego što je užas otkriven počinila samoubistvo.

Iako se sumnjalo da je Biljana supruga omamila lekovima, toksikološka analiza nije utvrdila da u njegovoj krvi postoji bilo šta. Ona je njega, kako se sumnja, ubila udarcem sekriom, a potom njegovo telo stavila u metalno bure koje je kasnije zabetonirala u jednoj od pomoćnih prostorija kraj porodične kuće. Da li je imala pomagača, za sada nije otkriveno.

Biljana je ovaj zločin počinila poput profesionalnog ubice i gotovo četiri godine je uspešno uspevala da sakrije Ivanovu smrt. Svima je govorila da je u Rusiji, gde je i ranije radio, ali je priču o njegovom javljanju menjala u zavisnosti od toga kome je pričala.

Tako naprimer, njegovoj porodicu koja nije znala da koristi Viber niti društvene mreže, govorila je da se redovno javlja, glumila je da je taman prekinuo razgovor kad su oni došli, da ne može u ovom trenutku da priča...Za njenu i Ivanovu decu je pak pravila veću predstavu.

Molila je koleginice da glume Ivana i da deci šalju poruke sa drugih brojeva kako je sve u redu, kako ništa ne bi posumnjala. Kolegama je ispričala treću priču - da se Ivan više ne javlja, da ima drugu ženu i da je ostala sama.

Jedini koji je u njenu priču posumnjao jeste Ivanov rođeni brat, policajac. On je bio taj koji je, nakon što je Biljana izvršila samoubistvo, primetio neobičan pregradni zid u jednoj pomoćnoj prostoriji. Srušio ga je i pronašao telo muškarca - njegovog rođenog brata.