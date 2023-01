KOMŠINICU OTRGAO IZ OMČE NASILNIKA: Saša Ranđelović, iz Niša, pritekao u pomoć ženi koju je u zgradi, pred detetom, davio bivši suprug

Tek što sam se vratio kući sa terena, u mom stanu na petom spratu čuli smo povike i galamu u hodniku na ulazu zgrade.

Jedna komšinica je došla i zamolila me da pomognem komšinici S. S., jer ima problem sa mužem. Kada smo strčali do ulaza, zatekli smo scenu od koje i sada ponekad ne mogu da zaspim. Bivši muž davio ju je plastičnom vezom, dok je bespomoćno ležala na podu. Sve to u prisustvu njihovog šestogodišnjeg sina, koji je prestravljen i očajan šutirao oca.

Onda me uplakan pogledao i rekao: "Molim te, pomozi mojoj mami". Prišao sam, zgrabio nasilnika i svom snagom ga odgurno. Ne sećam se da li sam mu nešto rekao. On je istrčao, seo u automobil i pobegao.

Ovako se Saša Ranđelović, iz Niša, seća 12. novembra i drame u zgradi gde živi. Njegovu komšinicu S. S. (32) pokušao je da udavi suprug D. S. (35), a Saša ju je spasao od sigurne smrti. Nasilnik je pobegao, ali je ubrzo uhapšen na ulazu u Svrljig i određen mu je pritvor, dok je povređenoj ženi ukazana medicinska pomoć.

- Kada sam joj prišao bila je modra u licu, nije disala, nije davala nikakve znake života - priča nam Saša.

- Sekunde su je delile od smrti. Vezica je bila i dalje čvrsto oko vrata.

U međuvremenu je naišao još jedan komšija. Podigli smo joj ruku, jedanput, drugi put, ali ništa. Kao da je mrtva. Otrčao sam do auta da uzmem sečice, da isečem to plastično uže.

Međutim, alat mi nije bio u autu, pa sam otrčao do stana. S komšijom sam zajedno isekao to uže s kojim ju je davio, pa smo pozvali Hitnu pomoć i policiju. Čekajući, okrenuli smo je na stranu. Ali i dalje nije davala znake života. Počeli smo da je oživljavamo kako smo znali i umeli i tek tada je počela da daje znake života, kao da krklja. Ispljuvala je malo krvi, a onda je počela da diše. Kada se malo rasvestila, odmah je pitala za sina. Mali ima šest godina, doživeo je veliku traumu.

Saša veruje da je sve što je učinio ljudska i moralna obaveza prema onima kojima je pomoć potrebna. Kaže i da je srećan što je komšinica sada dobro i da se polako oporavlja od povreda koje je zadobila.

- Ima još poteškoća sa vilicom, ali biće dobro. Čim je izašla iz bolnice, došla je da mi se zahvali, mada meni to nije bilo potrebno. Nikakvo priznanje niti zahvalnost, najveća sreća mi je što to dete danas može da drži za ruku svoju majku. Ona je veliki borac, dobar roditelj, dete je kao lutkica, iskreno se nadam da će prebroditi sve što ih je snašlo - iskren je Saša.

OSUMNJIČEN ZA POKUŠAJ UBISTVA

Bračni par S. S. i D. S. su u postupku razvoda, a muž pre tog 12. novembra nije živeo u stanu dva meseca.

- Dolazio je normalno, uzimao dete, nije bilo problema. Ovo što se desilo, bilo je strašno. Ona je došla svesti i nakon toga je prevezena u bolnicu. Čuli smo da joj je polomio vilicu - ispričao je tada jedan od komšija iz zgrade.

D. S. je osumnjičen za ubistvo u pokušaju i i dalje je u pritvoru.

Autor: