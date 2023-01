Leskovčanka (29), koja je lažno prijavila da je 30. decembra prošle godine silovana, a koja je to, kako je sama priznala, učinila je to da bi se osvetila bivšem momku, može da dobije kaznu od tri meseca do tri godine, ali samo u slučaju da se protiv nje podnese krivična prijava.

"Retkost je da se u ovakvim slučajevima podnosi krivična prijava. Ona po svom priznanju već duže vreme redovno konzumira alkohol i, da tako kažemo, labilna je osoba. Njoj treba pomoć druge vrste, a ne zatvor", rekao nam je sagovornik iz istrage i dodao je ceo haos prvo počeo tako što je ona prvo slala poruke bivšem dečku u kojima mu pisala da je silovana.

"Kada je videla da je on imun na to, onda je njega optužila, i tako je sve počelo", kaže sagovornik.

Podsetimo, ona je najpre tvrdila da su je u toaletu kafića u centru Niša seksualno napala četvorica mladića, da bi u nekoliko navrata promenila iskaz i na kraju optužila vršnjaka sa kojim se zabavljala u srednjoj školi.

- Ona je želela da obnovi ljubavnu vezu sa njim a kada joj je on stavio do znanja da je između njih sve svršeno, odlučila je da mu se osveti. Te večeri je mnogo popila, uopšte po sopstvenom priznanju poslednjih godina je veoma sklona alkoholu. Kada je došla kući pozvala je drugaricu iz Leskovca i onako pijana svašta joj napričala. Ta devojka je pozvala policiju i prijavila silovanje – navode naši sagovornici upoznati sa ovim slučajem.

Policija je veoma ozbiljno pristupila ovom slučaju s obzirom na to da je Leskovčanka isprva tvrdila da je žrtva grupnog silovanja.

- Najpre je tvrdila da su je napala četvorica, pa trojica, govorila je da je silovana u kafiću pa onda u svom stanu. Svakom od lekara kod koga je policija vodila od ginekologa do neuropsihijatra iznosila je različite verzije. Policiji je takođe servirala nedosledne priče koje su se menjale. Kako ne bi ostalo ništa nejasno, proveren je svaki njen navod, vođena je kod lekara specijaliste, urađeni su kompletni uviđaji i u kafiću i u njenom stanu, ispitano je 20 osoba koje je pozivala, ili su bili u kafiću. Na kraju je optužila tog dvadesetdevetogodišnjeg mladića zbog koga je sve to i uradila. Policija je sa njim razgovarala, on je bio veoma saradljiv i ubedljiv, nije postojala ni mrvica sumnje da joj je on na bilo koji način naudio – kažu naši izvori.

Devojka, koja je završila fakultet za psihologiju, ostala je pri svojoj priči sve do danas bez obzira na to što je jedan po jedan dokaz podrivao njenu verziju događaja. Nije bilo svedoka koji bi potvrdili njenu priču, sudsko medicinskim pregledom nisu nađene povrede koje odgovaraju onima nastalim prilikom nastalog seksualnog odnosa niti je policija pronašla bilo šta što bi joj išlo u korist.

- Tek kada joj je predočeno da će biti podvrgnuta poligrafskom testiranju slomila se i priznala da je sve slagala. Govorila je da dosta pije i da je taj porok doprineo ovakvom njenom ispadu koji je imao ogromne neželjene posledice u vidu uznemirenja javnosti – rekao je naš sagovornik.

