SUĐENJE SVIREPOM UBICI ĐOKIĆA POČINJE OVE GODINE: Porodica ubijenih traži DOŽIVOTNU robiju za Gorana Džonića!

Porodica ubijene porodice Đokić iz Aleksinca tražiće doživotnu robiju za okrivljenog Gorana Džonića, koji je optužen za smrt svog rođaka Gorana (57), njegove žene Gordane (56) i ćerke Lidije (25) u selu Moravac septembra 2021.

Protiv Džonića je tužilaštvo dugo prikupljalo dokaze, a Viši sud u Nišu je potvrdio optužnicu pre desetak dana tako da se sada očekuje zakazivanje pripremnog ročišta, a onda i glavnog pretresa.

- Da, apsolutno da ćemo tražiti maksimalnu kaznu za okrivljenog, a više će se znati nakon utvrđivanja datuma suđenja - rekao nam je juče Zoran Vitković, jedan od advokata koji zastupa porodicu žrtava.

Ovaj nezapamćeni zločin u selu Moravac, gde je Džonić učestvovao u ubistvu svog brata od tetke Gorana i njegove porodice značajno je potresao jug Srbije, ali čak ni doživotna robija za vinovnika neće utešiti porodicu Đokić, a ni familiju iz koje dolazi ubijena Gordana, Lidijina majka.

- Šta meni sada znači pravda kada sam izgubila najmilije. I kakva je to pravda? Mi smo tu, kuća do kuće, on je dolazio kod nas, družio se s mojim pokojnim Goranom, ali ljubomora... Meni to suđenje ništa ne može dobro da donese kada sam izgubila moju Likicu, onakav cvet od devojke - rekla je ranije baka Stojanka, majka ubijenog Gorana Đokića.

Džonić i danas negira da je bio egzekutor, ali je priznao na saslušanjima da je učestvovao u otmici rođaka, kako je rekao za račun dvojice drugih muškaraca. Onda, te dve osobe u policijskoj stanici nije mogao da prepozna, što je bila osnova da ne govori istinu. Pre toga je ukazao vatrogascima gde se nalazi pištolj iz koga je moglo da se obavi ubistvo, a kritične noći, između 26. i 27. septembra 2021. su ga u selu Tešica snimile i kamere kako vozi automobil u vlasništvu Đokića.

On je, kako su ranije ispričale Verica Đokić, Goranova snaja i baka Stojanka, odmah nakon ubistva vratio oko 10.000 evra nekom rođaku. To je neko rekao policiji koja ga je saslušala, a on je počeo da "vrda" u odgovorima tako da je klupko počelo da se odmotava.

Na placu gde je građena kuća za jednog od njegovih sinova, nađen je deo, a deo novca u kutiji u njegovoj garaži. Ukupno oko 43.000 evra koji nesumnjivo pripadaju Đokićima. Goran Đokić je nažalost uvek kod sebe u automobilu imao veću svotu para jer je držao menjačnicu u Aleksincu. Za sada nije poznat datum početka suđenja Goranu Džoniću.

