MISTERIJA! NIKO NE POMIŠLJA ZAŠTO JE MUZIČAR SA JUGA SRBIJE DIGAO RUKU NA SEBE Oglasio se najstariji sin : Tajnu je odneo u grob!

Poznati i klavijaturista (41) sa juga Srbije, koji se obesio posle proslave Nove godine u jednom lokalnom restoranu nije imao nikakvih problema, pa njegova porodica ne zna zbog čega je digao ruku na sebe.

Porodična tragedija

- Bukavalno nije imao nikakvih problema u životu. Ni na ništa se nije žalio. On nije bio pevač, kao što je pisano, već klavijaturista. Svirao je svuda, bio je dobar muzičar i bio je dobar u tome što radi. To ne pričam zato što mi je otac, već to kažu drugi. Bio je jedan od najkvalitetnijih muzičara sa juga Srbije. Nije imao stalan bend i svi su ga zvali da radi sa njima - rekao je najstariji sin preminulog muzičara.

On navodi da je on našao oca mrtvog u lokalu.

- Ukapirao da ga nema kod kuće i našao sam ga u tom lokalu - priča o potresnim trenucima.

Nikom ništa nije dugovao

Ističe da njegov otac nije imao problema sa porocima i dugovima.

- Nije pio, ni kockao, niti je koristio drogu. Nije se lečio od nekih psihičkih oboljenja. Bio je porodičan čovek. Od bavljenja muzikom je kuću napravio. On je svirao, ja sam svirao... Sve nam je bilo kako treba. Sa njim sam bio blizak i bili smo kao drugari. Sve mi je pričao. Uvek je bio veseo i nasmejan - priča za Informer sin pokojnog klavijaturiste.

Kaže da je njegov otac kao klavijaturista radio 25 godina i da je od tog posla sagradio kuću.

- Policija je bila na uviđaju i ništa ne ukazuje da je to učinio neko drugi. Sigurni smo da je on to sam uradio. Ne znamo uzrok i razlog zbog čega je to učinio. Zatečeni smo i nemamo pojma što se desilo. Tu tajnu je odneo sa sobom u grob - zaključuje sin tragično preminulog klavijaturiste.

Muzičar je iza sebe ostavio tri sina, suprugu i roditelje.

