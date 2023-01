AMERIČKA POLICIJA SE IZNENADA VRATILA U KUĆU NESTALE BEOGRAĐANKE ANE: Potraga nastavljena tamo gde je i započeta (VIDEO)

Dan ranije, podsetimo, lokalna policija je saopštila da je pretraga okoline završena bez rezultata i da će biti nastavljena samo ako se pojave nove informacije.

Prethodno je 20 pripadnika tima za specijalne hitne slučajeve sa tri obučena psa dva dana pretraživalo šumarak nadomak kuće Ane Volš. Istražitelji su takođe isušili bazen pored kuće i uz pomoć ronilaca pretražili obližnji potok, međutim, nije pronađen nijedan trag.

- Pretraga će biti nastavljena ako se pojave nove informacije - saopštila je policija Kohaseta juče nakon završenog drugog dana potrage.

Članovi porodice, podsetimo, poslednji put su videli Anu 1. januara oko 4 sata kad je trebalo da ode na aerodrom "Logan" u Bostonu, odakle je planirala da uhvati let za Vašington gde radi u agenciji za nekretnine.

Ana, međutim, nije ni stigla do aerodroma, a lokalni šef policije je rekao da nemaju ni potvrdu da je ušla u vozilo kojim je trebalo da ide do "Logana".

Policija je navela da je Ana veoma aktivna na društvenim mrežama, ali da nije koristila svoj mobilni telefon od Nove godine kad je nestala.

- Fokus je trenutno na pokušaju da je lociramo. Ako joj je potreban samo mali odmor ili pauza samo tražimo da nas pozove. Sve što je potrebno je telefonski poziv da nas obavesti da je dobro - rekao je šef policije Vilijam Kvigli.

