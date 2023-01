NAJNOVIJI DETALJI IZ ISTRAGE! Policija izmestila decu i supruga Ane Volš iz porodične kuće da bi pretražila objekat?

Suprug nestale Ane Volš i njihova deca udaljeni su danas iz porodične kuće u Kohasetu, prenose američki mediji.

Fox News Digital objavio je da je došao u posed fotografija na kojma se vidi muškarac, verovatno Brajan Volš, kako crvenim automobilom marke folksvagen odlazi od kuće. Sve to odvijalo se u prisustvu policije.

Troje dece odvezeno je drugim vozilom marke volvo sive boje, a pretpostavlja se da je automobilom upravljao neko od prijatelja ili rođaka.

MORE: Volvo SUV with young children inside pulled away from the home, followed by a red Volkswagen. We know Ana Walshe has three young children @boston25 pic.twitter.com/754YF1lLiR