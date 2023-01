PRONAĐEN KRVAVI NOŽ U KUĆI NESTALE ANE - Suprug Brajan viđen na nadzornim kamerama kako kupuje sredstva za čišćenje, ODREĐEN MU PRITVOR (VIDEO)

Policija je isto saopštila da je njen suprug, samo dan nakon što je Ana nestala kupio sredstva za čišćenje vredna 450 dolara (oko 50.000 dinara). Takođe, navode i da je kupio cerade, kofu, ali i lepljivu traku.

Takođe, kako prenose njen telefon je lociran kod njene kuće 2. januara.

#BREAKING: The husband of missing Cohasset mother Ana Walshe was just taken from the police department bound for Quincy District Court where he faces a charge of misleading a police investigation. #WBZ pic.twitter.com/43yDa1VBYd