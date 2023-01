JEDAN DETALJ NA MUŽU NESTALE BEOGRAĐANKE ODMAH PRIVUKAO PAŽNJU - Svi gledaju u noge Brajana Volša i pitaju se šta to nosi?! (VIDEO)

Američki mediji objavili su snimak privođenja Brajana Volša iz policije u sudnicu. Fotografije i snimci nakon izvođenja iz policijske stanice su zastrašujući jer dok se 10 dana traga za njegovom suprugom, Brajan je izašao iz stanice bezbrižan i nasmejan, a još jedan detalj je privukao pažnju.

Naime on je bio u čudnim belim čizmama, koje su ličile na one za sneg, međutim, on je na nogama zapravo imao specijalnu obuću koju su mu obuli posle oduzimanja njegovih cipela koje su date forenzičarima na veštačenje.

Da podsetimo suprug nestale Beograđanke Ane Volš, sa kojom ima tri mala sina, uhapšen je kasno u nedelju zbog ometanja istrage.

- Volš je optužen da je doveo u zabludu policijsku istragu o nestanku supruge. Policija ima razlog da veruje da je Brajan Volš počinio krivično delo obmanjivanja policijskih istražitelja - rekao je okružni tužilac Norfolka Majkl Morisi, a prenosi Boston 25.

Nestanak supruge on je prijavio tek tri dana nakon što je, navodno, poslednji put viđena.

Ovo međutim, nije prvi put da Brajan Volš dolazi u sukob sa zakonom. Brajan Volš je osuđen i za falsifikovanje potvrdnih dokumenata i prodaju lažnih slika Endija Vorhola na internetu, prenosi Javni servis pisanje mreže En-Bi-Si Boston.

Naime, on je, kako se navodi u tadašnjoj optužnici, 2016. godine uzeo autentične slike od prijatelja i koristio njihovefotografije i dokumentaciju kako bi prodao replike na Ibeju (eBay).

NOW: The husband of the missing Cohasset woman, Brian Walshe, is being taken to court for his arraignment. Walshe is charged with misleading a police investigation. Police say Ana Walshe went missing on New Year’s Day. Brian reported her missing last week. @7News pic.twitter.com/PprskI8QXy