REKAO DA IDE SINU DA KUPI SLADOLED - Isplivali NOVI DETALJI o nestanku Srpkinje u SAD, otkriveno kako je Brajan Volš slagao policiju

Umesto toga sa maskom na glavi i rukavicama na rukama otišao je da kupi sredstva za čišćenje kao i najlone, kofu i lepljivu trak, koje je platio 450 dolara, prenosi NBC Boston.

Kako se navodi, Brajan nije optužen za ubistvo, već za obmanjivanje istražitelja.

Brian Walshe has arrived in Quincy District Court for his arraignment on one count of misleading a police investigation@boston25 https://t.co/TmRbbSt92y pic.twitter.com/WsyFGl9RJZ