IZGUBIO SE NA PUTU DO MAJKE?! Evo šta je sve slagao muž Ane Volš

Brajan Volš (46), suprug Ane Volš (39) koja je misteriozno nestala 1. januara 2023. godine, danas je izveden na sud i tužilac je iznosio optužbe na njegov račun.

On je trenutno optužen za krivično delo “ometanje policijske istrage”, a ne za potencijalno ubistvo iako je u podrumu njihove kuće pronađen nož kao i krv. Anin muž Brajan Volš je uhapšen u nedelju uveče zbog ometanja policijske istrage. Prilikom privođenja, Brajan se smejao što je mnoge iznerviralo i povećalo sumnju da ju je on možda ubio.

Prema sudijskim spisima, Brajan je rekao na današnjem saslušanju da je na dan Nove godine išao do svoje majke u posetu, ali da se izgubio i da mu je trebalo da stigne kod nje više vremena nego inače. Njegova majka živi u mestu Svampskot (Swampscott).

Dalje, on je prve nedelje januara navodno trebalo da odveze decu u školu između 8.30 i 10 časova prepodne i da ih pokupi iz škole između 15.15 i 18.45 časova, piše “Boston News”. Međutim, on je u nedelju 1. januara bio van kuće u periodu od 15 do 21 čas. Navodno je išao po svoju majku koja je tada imala operaciju katarakte.

On je naveo da je njegova majka bila u mogućnosti da sama ode kuće nakon završene operacije, pa je iskoristio to vreme da završi kupovinu hrane u gradu. Istražitelji su utvrdili da nema dokaza o ovim tvrdnjama Brajana Volša i ustanovljeno je da je slagao istražne organe.