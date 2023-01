MUŽ NESTALE BEOGRAĐANKE SVE VREME LAGAO POLICIJU I SKRETAO ISTRAGU: Ove 3 stvari bile su ključne za policiju u Americi

Brajan Volš jedini je za sada priveden u istrazi nestanka Ane Volš, a istražitelji otkrili da je on posle njenog nestanka za 450 dolara kupio pribor neophodan za uklanjanje dokaza.

Brajan Volš (46), suprug misteriozno nestale Beograđanke Ane (39), kojoj se trag izgubio 1. januara rano ujutru u Masačusetsu, juče se posle hapšenja pred američkim sudom izjasnio da nije kriv, a onda mirno saslušao reči tužiteljke, koja je otkrila da su u podrumu porodične kuće supružnika Volš pronađeni tragovi krvi, kao i polomljeni krvavi nož!

- Tokom istrage nestale osobe Ane Volš, majke troje dece, koja je navodno poslednji put viđena u novogodišnjoj noći, prve indicije su pokazivale da je napustila kuću, pozvala taksi i otišla na aerodrom. To je navodno bio poslednji put da je viđena. Policija je 4. januara od zaposlenih u kompaniji u kojoj je radila u Vašingtonu dobila informaciju da se nije pojavila na poslu i tada je prijavljen njen nestanak. Utvđreno je da je imala kartu za 3. januar, ali da se nije pojavila na letu, kao i da taksi nije koristila prvog januara - počela je tužiteljka svoje izlaganje.

JAVNOST GA OSUDILA Čudno ponašanje od samog početka Javnost u Americi danima je spekulisala o neobičnom ponašanju supruga Beograđanke, Brajana Volša. Prvo što je korisnicima društvenih mreža, koji su i sami delili apele za pomoć u potrazi za nestalom ženom, jeste da je on njen nestanak prijavio tek tri dana kasnije, 4. januara i to tek pošto su mu iz kompanije u kojoj ona radi u Vašingtonu javili da su prijavili policiji da nije došla na posao. Inače, veliku pažnju izazvao je i Brajanov apel za pomoć u potrazi za suprugom, koji su mnogi komentarisali "previše blagim, kao da naručuje picu, a ne da moli za pomoć za nestalom suprugom".

Navodno išao po sladoled

Ona je otkrila i da je tokom istrage otkriveno da je telefon Ane Volš poslednji put lociran u blizini njene kuće 2. januara. Policija je, kako je dodala, razgovarala sa Aninim suprugom, jedinim uhapšenim u ovom slučaju, Brajanom Volšom, kao i da je on rekao da je ona kuću napustila 1. januara. Rekao je i da je narednog dana, 2. januara, išao do marketa da kupi sinu sladoled.

- Međutim, kamere su zabeležile da je on zapravo za 450 dolara u kešu kupio sredstva za čišćenje, ceradu, džogere, četke, krpe za čišćenje, kotur trake. On je rekao, nakon što je Ana nestala, ali pre nego što je prijavio njen nestanak, da je izlazio iz kuće i kako bi majci u jednoj radnji kupio namirnice, ali da za to nema dokaza - naveli su iz tužilašta.

Iako je u sud s lisicama na rukama priveden nasmejan, dok je slušao kojim dokazima raspolažu istražitelji, Brajan je delovao smrtno ozbiljno i izgubljeno.

KOMŠIJE IZ BEOGRADA Svi smo uz Aninu majku Komšije Milanke Ljubičić, majke nestale Ane, koja živi u Beogradu kažu za Kurir da su Anu poslednji put videli u decembru i da je bila nasmejana. - Ana je često dolazila u Beograd i obožavala je vreme koje je provodila u Srbiji. Njena majka je zabrinuta i sve komšije su joj išle na vrata ili su je zvali kako bi joj pružili reč utehe. Tu smo za sve što joj treba, oni su jedna stara beogradska porodica i divni su. Molimo se da se Ana pojavi odnekud - kažu Anine komšije iz Beograda.

Policija je pretražila kuću kao mesto zločina i otkrila krv u podrumu, kao i oštećeni nož na kom je bilo tragova krvi. Njegova izjava u policiji, i sve ono što je rako, ukazuje za sada da je prikrivao tragove zločina. Ana Volš još nije pronađena - zaključila je tužiteljka, navodeći da se sumnja da nestanak supruge nije prijavio upravo kako bi uklonio dokaze i tragove.

Brajan Volš, inače, za sada se ne tereti za ubistvo supruge, već za ometanje istrage jer je policiju navodio na pogrešan trag. Sud mu je juče, posle prvog ročišta na koje je izveden, odredio i kauciju od pola miliona dolara u kešu. U njegovo ime, govorila je advokatica koja je navela da je on bio sve vreme na raspolaganju policiji i da nije pokušavao da pobegne niti napusti kuću.

MISTERIJA POŽARA Izgorela im nekadašnja kuća Još jedna misterija u slučaju nestanka Srpkinje jeste i to što je 6. januara, pet dana od njenog nestanka, izbio požar u kući u kojoj je Ana živela sa mužem do aprila 2022. godine. Policija je napomenula da je prerano reći da li je požar povezan sa nestankom žene. U vreme izbijanja vatre u kući je živela porodica koja je kuću kupila od Volšovih.

Odneti džip i lopate

Volšu su istražitelji, podsetimo, lisice na ruke stavili u nedelju, tačno sedam dana posle nestanka Beograđanke. Toga dana, njihova kuća je ponovo pretresena, iz nje su odnete brojne stvari, a policajci su najpre pregledali, a potom odvezli i Volšov "volvo" džip. Prema pisanju medija, policajci su u rukama nosili i lopate, pa se ne isključuje mogućnost da su prekopavali delove terena oko imanja. Takođe, zaplenjena je i Brajanova obuća.

Inače, interesantno je i da Brajan Volš već ima kriminalni dosije i da je prošle godine priznao krivicu po optužbama za prevaru, vezano za krađu i preprodaju dve falsifikovane slike Endija Vorhola za 80.000 dolara.

Majka nestale van sebe posle hapšenja zeta Ona znači nije ni izašla iz kuće, ako je telefon lociran tamo? Milanka Ljubičić, majka nestale Ane Volš, kaže za Kurir da je u šoku otkako je čula da je njen zete uhapšen. Milanka se skroz slomila nakon što je Brajan juče izveden pred sud i nakon što je tužilac rekao da su u podrumu nađeni tragovi krvi i krvav nož. Majka kaže da ne može ni da zamisli da je njen zet Brajan naudio njenoj ćerki. - Ni u najluđim snovima ne bih mogla da zamislim da je moj zet naudio mojoj Ani! - kaže Milanka i dodaje: - Kuku meni, ne mogu da dođem sebi! Nadam se samo da je živa, pa makar i povređena. Čula sam da je nađena krv i nož u podrumu, ali ne mogu ni da naslutim da li se nešto tako strašno desilo. Milanka, koja nije mogla da zadrži suze, rekla je za Kurir da je Anin telefon lociran i da je bio dostupan 2. januara, dan nakon njenog nestanka. - I dalje verujem i nadam se da joj Brajan nije naudio, jer oni su imali dobar odnos, a imaju i decu. Ako su locirali njen telefon u kući, to znači da ona iz nje nije ni izašla. Jadno moje dete, samo da je živa - rekla je Milanka u očaju. Inače, nesreća žena nam je rekla da ju je ćerka poslednji put zvala tri sata pre nestanka da joj čestita Novu godinu. - Nisam se javila, jer sam spavala, rekla sam sebi "zvaću je sutra". Ne mogu sebi da oprostim što se nisam javila - rekla nam je ona i dodala da je Ana poslednji put u Srbiji bila 27. novembra na 10 dana i da je sređivala papirologiju. - Tada ništa nije slutilo na nevolju. Jedino mi je čudno bilo što me je oko 20. decembra pozvala i rekla mi da odmah dođem u Ameriku, ali ja sam bolesna imam terapiju, pa sam joj rekla da ću doći u januaru, a ona mi je odgovorila "da za januar ima planove sa Brajanom" - ispričala je Milanka.

Autor: