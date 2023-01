HOROR U NIŠU: Pretukao ženu, slomio joj pršljenove, kao tinejdžer robijao za ubistvo maloletnika

Nišlija A.S. (34) uhapšen je zbog sumnje da je juče brutalno pretukao svoju četrdesetjednogodišnju emotivnu partnerku.

- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu u efikasno sprovedenoj akciji po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva, uhapsili su A.S. zbog sumnje da je izvršio krivino delo teška telesna povreda nad svojom emotivnom partnerkom. On se sumnjiči da je juče popodne više puta rukama i nogama udarao četrdesetjednogodišnju ženu, polomio joj dva pršljena, naneo više lakih telesnih pvoreda a zatim pobegao sa mesta događaja. Policija ga je ubrzo pronašla i uhapsila a žena je sa teškim povredama zbrinuta u UKC Niš – saopštila je niška Policijska uprava.

Kako dalje navodi policija, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i izrečene su mu policijske hitne mere nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu. Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na brojeve telefona 0800 100600 ili 192, koji su sve vreme dostupni.

Kako saznajemo, A.S. je odranije poznat organima gonjenja, odležao je 10 godina zatvora jer je kao maloletnik učestvovao u otmici i ubistvu petnaestogodišnjeg dečaka M.K. Stravičan zločin izvršen je 2005. godine kada je A.S. sa svojim saučesnicima namamio petnaestogodišnjaka u staru barutanu, gde su ga vezali lisicama i tukli ga do smrti. Nakon toga pokušali sud a od njegovih roditelja iznude novac, tvrdeći da će im vratiti dečaka ako ih isplate.