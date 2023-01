BRAJAN VOLŠ JE ČAK OVDE IŠAO DA BI KUPIO SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE! Stručnjak otkriva: Morao je da prijavi nestanak policiji ZBOG OVOGA

Policija ima razlog da veruje da je Brajan Volš počinio krivično delo obmanjivanja policijskih istražitelja - rekao je okružni tužilac Norfolka.

Naime, muž je tvrdio da je Ana morala na posao prvog januara i da je čekala taksi, a američka policija je to dokazala kao neistinu.

Podsetimo, Beograđanka Ana Volš je nestala prvog januara, a razni dokazi utvrđuju na to da ju je njen suprug ubio.

Između ostalog, nađen je i krvav nož u podrumu kuće u kojoj je Beograđanka živela, a njen suprug tih dana kupio je sredstva za čišćenje u prodavnici koja su koštala 450 dolara.

Povodom tragedije koja je zadesila porodicu Volš koji imaji troje maloletne dece, Mladen Radulović, urednik portala Kurir.rs, rekao je da su sve manje šanse da se Ana pronađe, da muž verovatno više neće ugledati svetlost dana, a da će deca, na žalost, postati siročići nakon jednog normalnog i bezbrižnog života u krugu normalne porodice.

Naime, o deci se trenuto stara socijalna služba, a Brajanu Volšu je određena kaucija od 500.000 dolara. On se i dalje izjašnjava da nije kriv.

- To je jedna tragična poruka svakom monstrumu koji posrne za nasiljem, a to je da nasilje rađa nova nasilja. Strašno je to što Ane nema, niko ne zna gde je. Vidimo i profesiolanost američke policije, koji svaki detalj stavljaju u opticaj. Utvrdili su da se muž koristio neistinom i da Ana nije koristila aplikacije taksija, niti je izlazila, niti koristila svoju karticu - rekao je Radulović.

Čudna je okolnost da su njen poslodavac i suprug obavestili policiju maltene u isto vreme. Odnosno, pravi polemiku to što se to dogodilo nakon tri dana, pa se proteže pitanje da li i ovo ima naznake sumnje na njenog muža:

- To možda ukazuje na činjenicu da Brajan ne bi prijavio nestanak još nekoliko dana, ali su ga verovatno zvali sa posla tražeći Anu i rekavši da su obavestili policiju. Samim tim, on nije imao kud, pa je i sam prijavio slučaj. Iako postoje mnoge naznake da je muž počinio zlodelo, policija se ipak strogo drži zakona i pronalazi delove mozaika, a Brajan je trenutno uhapšen zbog ometanja policijske istrage, nakon što je jasno slagao policiju - rekao je novinar Kurira.

Nakon toga, novinar je komentarisao krvav nož koji je pronađen, ali i to da je Brajan bio u kućnom pritvoru jer je počinio krivično delo falsifikovanja slika.

- Sve ukazuje na to da je on pokušao da se sakrije u svojoj akciji čišćenja. Imao je meru zabrane, praktično je bio u kućnom pritvoru zbog krivičnog dela prodaje falsifikovanih slika Endina Vorhola. Smeo je otprilike ujutru od 8 do 10 sati da izađe iz kuće, da isprati decu u vrtić i popodne između 15 i 18 časova da ih vrati. Dakle, kretanje nije bilo omogućeno u potpunosti. Policija ga uhapsila i jer je pričao kako je kupovao detetu sladoled, ali se ispostavilo da je bio u prodavnici koja je 30 kilometara udaljena od Bostona, u nadi da ga niko neće prepoznati i tamo kupio sredstva za čišćenje. To se izdogađalo dva dana nakon nestanka - rekao je Radulović.

Autor: