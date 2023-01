UHAPŠEN LOPOV IZ PLANDIŠTA! Provalio u prostorije Crvenog krsta i ukrao laptopove

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu uhapsili su B. P. (1983) iz Plandišta, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa.

On se sumnjiči da je noćas provalio u prostorije Crvenog krsta u Plandištu i ukrao dva laptopa, zvučnik, eksternu bateriju i aparat za merenje temperature, a potom je pobegao. Brzom i efikasnom akcijom, policija ga je ubrzo pronašla sa ukradenim predmetima koje je vratila Crvenom krstu. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu u Vršcu.