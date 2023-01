RANIO DEČAKA I ISTOVREMENO UBIO SRNU: Pet komada sačme završilo u telu tinejdžera, utvrđuje se kako je došlo do tragedije!

Nakon što je u nedelju u lovištu na Vlaškoj planini kod Pirota ranjen dečak (13), koji je bio sa ocem, policija je uhapsila lovca D. I. (59) iz Pirota i njemu je određeno zadržavanje do 48 sati. Dečak je sada van životne opasnosti, iako ga je sitna sačma iz jednog patrona pogodila na pet mesta na telu.

Pretpostavlja se da je isti pucanj iz puške ranio dečaka U.P.(13) iz Pirota ubio srnu koja je bila na meti

- To je bio jedan pucanj koji je ubio srnu, ali je pet komada sačme završilo u telu dečaka. Bio je tolov na divlje svinje kada je zabranjeno pucanje u srne. Pravili smo neku rekonstrukciju celog događaja i sve navodi na to da je srna protrčala, a da je taj pucanj nju ubio i ranio dečaka - rekao je izvor Kurira.

Kako nezvanično saznajemo u Osnovnom javnom tužilaštvu, D.I. bi trebalo danas da bude saslušan, a popodne će se znati da li će mu biti određen pritvor do 30 dana. U lovačkom udruženju "Ponišavlje" kažu da se očekuje niz poteza kako bi sprečili da se tako nešto ubuduće dogodi.

- Normalno da ćemo preduzeti disciplinske mere, a verovatno će ići i prekršajna ili krivična prijava, ali to ne možemo da uradimo dok ne znamo stav zvaničnih organa odnosno tužilaštva. Moramo da znamo šta se dogodilo zapravo u nedelju da bi preduzeli bilo koje korake. Ja sam lično bio da prenesem u Pirot srnu koja je pogođena. Nakon ovog pucnja više nije ispaljen ni jedan metak - rekao nam je Ljubiša Stanković, upravnik lovišta.

Predsednik lovačkog udruženja, Zoran Aleksić navodi za Kurir da je srna u zamrzivaču i da čeka veštačenje.

- Ono što smo mi u obavezi je disciplinska mera. Trebalo bi da se utvrdi da li je D. I. digao pušku na lovnu divljač koja je tog dana bila zabranjena. To se sve odigralo u par sekundi kada je srna protutnjala kroz šumu, a on je, kako se sumnja, pucao ne videvši da nekoga može da ugrozi - rekao je Aleksić.

Kako saznajemo, pored dečaka je bio još jedan lovac koji je direktni svedok ovog incidenta. Dete je dobro, ali je prebačen u bolnicu u Beogradu - Zbog specifičnosti povreda i lekara određenih specijalnosti koje UKC Niš nema, a koje su neophodne za dalje lečenje trinaestogodišnjaka iz Pirota koji je povređen u lovu, nakon ponovne celokupne dijagnostike i konzilijarnog sagledavanja timova specijalista niškog Univerzitetskog kliničkog centra, doneta je odluka da se pacijent prebaci na dalje lečenje u UKC Srbije, rečeno je iz niškog Univerzitetsko kliničkog centra u Nišu.

Komšije trinaestogodišnjeg U.P. kažu da strepe za zdravlje dečaka. - Mnogo smo se nasekirali kada smo čuli da je ta sačma pogodila njega. To je lovačka porodica, otac mu je savestan čovek, on radi na carini i baš je pažljiv prema detetu kome su ti psi najveća ljubav. On ide u školu, vredan je đak, a pse obožava. naš mali komšija je imao i prsluk, ali eto kada nešto hoće da se desi, desi se.

Znamo i ovog lovca što je uhapšen, on je divan čovek. Otac mu je bio ugledan direktor robne kuće. On čovek nije incidentan i baš smo se začudili kada je negde pisalo da je pucao u srnu, kažu komšije.

Nakon saslušanja u osnovnom javnom tužilaštvu biće poznati detalji ovog slučaja.

Autor: