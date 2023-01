'IDEM DA DOVEDEM ANU KUĆI' Ovo je poruka prijatelja NESTALE BEOGRAĐANKE: Da se naježiš

Abdala Almutari je navodno najbolji prijatelj nestale Ane Volš (39) i on se prethodnih dana na društvenoj mreži "Instagram" oglašavao u više navrata. Rekao je da je on i dalje optimista i da ne gubi nadu da je ona živa iako sve nove informacije iz istrage ukazuju na to da je Beograđanka Ana Volš možda i ubijena.