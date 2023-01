PRONAĐEN DOKAZ DA JE ANA VOLŠ MRTVA!? Policija u kući našla KRV i predmet koji ODMAH ide na ispitivanje!

Potraga za nestalom Anom Volš (39) i dalje traje, a istražitelji su danas pronašli kese sa smećem i puno krvi u njima. Pronađene su i sekira, testera, tepih sa krvavim tragovima i iskorišćena sredstva za čišćenje kojima je, sumnja se, neko pokušao da ukloni dokaze zločina. Portparol okružnog tužioca Norfolka Majkla Morisija nije želeo da potvrdi ono što su istražitelji pronašli.

"Aktivnost pretrage sprovedena juče severno od Bostona rezultirala je prikupljanjem više predmeta koji će sada biti predmet obrade i testiranja kako bi se utvrdilo da li su od dokazne vrednosti za ovu istragu. Za sada neće biti otkriveni nikakvi detalji”, rekli su zvaničnici. Ipak, mediji su te detalje ubrzo saznali.

A source tells #25Investigates the bloody rug found in the Ana Walshe case is going straight to the Medical Examiner’s Office. Source says extremely rare to produce a death certificate with only human tissue but it has been done. #Boston25