POJAVIO SE SNIMAK! DAN NAKON ANINOG NESTANKA BRAJAN OTIŠAO U BAR DA POPIJE PIĆE - Suprug nestale Beograđanke u pritvoru (VIDEO)

Dok potraga za nestalom Anom Volš u Masačusetsu i dalje traje, pažnja policije, ali i medija sve je više usmerena na njenog supruga Brajana koji je od nedelje u pritvoru.

Tako se na Tviteru, na nalogu novinarke WCVB Emili Maher pojavio snimak na kom se vidi on dan nakon Aninog nestanka u baru.

#AnaWalshe Update: Surveillance video shows #BrianWalshe at a juice bar the day after Ana Walshe, his wife, was last seen.



Investigators say Walshe told them about the stop at Press Juice Bar in Norwell #wcvb



