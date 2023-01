POSTOJE 2 OPCIJE! Kriminolog o misterioznom UBISTVU na Zvezdari

Sinoć se pojavila informacija da je za ubistvo Ivane K. na Zvezdari osumnjičen njen prijatelj Albanac J. G., s obzirom da to još uvek nije zvanično potvrđeno, ovaj slučaj je i dalje pod velom misterije.

Prema najnovijim informacijama, njen dželat ju je jednom rukom davio, a drugom joj začepio nos.

Iz obližnjeg objekta kamere su kobnog dana snimile Ivanu i mladića kako idu ka zgradi u kojoj ona živi. I veštačenje baznih stanica potvrdilo je da je J.G. bio pored devojke u trenutku smrti. Policija je na telu Ivane našla DNK trag koji pripada J.G.

Sa tim da je ona poznavala svog ubicu složio se i kriminolog Dobrivoje Radovanović koji je u razgovoru za medije dao svoje mišljenje o ovom slučaju.

- Ne volim da prejudiciram rezultate, pogotovu ne kada su ovakvi slučajevi u pitanju. Ovde ima mnogo nejasnih stvari. Mora da se istraži ponašanje devojke, društvo sa kojim je bila. Treba kopati po njenoj prošlosti. Moguće je da se uvukla u narko okruženje, a moguće je i da je to neko ko je silovatelj, da su se družili neko vreme, a da ona nije znala ko je on zapravo. To mogu biti dva scenarija -kaže Radovanović i dodaje da je reč o veoma veštoj osobi koja je to počinila tako da ne ostavi tragove.

Ovakvi slučajevi se događaju i iz ljubomore.

- Ovakva ubistva se neretko dešavaju kada je reč o ljubomori, o prevari, ali da je to ovde bio slučaj do sada bi to znali nadležni. Nadam se da će uspeti da nađu makar neki trag koji će ih odvesti do ubice. Mora da se nađe polazna tačka u njenom okruženju i odatle da se krene. Nažalost, ovo je još jedan oblik nasilja nad damama kojeg ima sve više i više. Trebalo bi da ga je sve manje obzirom da smo sa emancipacijom otišli napred, ali ima ga sve više i više - kaže on.

Više javno tužilaštvo u Beogradu u petak se 30. decembra prošle godine oglasilo i sa saopštenjem.

- Po prijemu nalaza odbukcije sa toksikologijom, Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv NN lica zbog ubistva I. K. čije je beživotno telo pronađeno 24. decembra u stanu na Zvezdari. Sumnja se da je, za sada nepoznato lice I.K. lišilo života tako što ju je ugušilo davljenjem. Policija intenzivno radi na rasvetljavanju ovog krivičnog dela i traga za učiniocem- kažu u Tužilaštvu.

Na telu nesrećne devojke bili su podlivi na vratu, a nezvanično, povrede na rukama govore da se do poslednjeg daha borila sa ubicom.

