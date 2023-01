Pronađeni su novi dokazi u slučaju nestanka Beograđanke Ane Volš, i to u blizini kuće njene svekrve, prenose američki mediji. Anin suprug Brajan Volš uhapšen je i optužen zbog ometanja istrage, i već su u kući para pronađeni predmeti koji ukazuju na zločin - nož, tragovi krvi i jaka hemijska sredstva za čišćenje.

Sada američki mediji javljaju da je u Pibodiju, u stanici za privremeno odlaganje otpada, pronađeno više dokaza. Pibodi se nalazi vrlo blizu kuće Brajanove majke, koja živi u Svampskotu. Jedna od izjava koje su kod policije probudile sumnju u Brajanov iskaz bila je i ta da je išao kod majke u posetu, ali se na putu do tamo zadržao neobično dugo. Policiji je rekao da se izgubio usput, što je vrlo malo verovatno ako se uzme u obzir da je išao kod majke koju je redovno posećivao i znao je gde živi.

Gordana Mišev, stručnjak za bezbednost, istakla je da povodom pomenutog slučaja i nestanka Ane Volš mi nemamo ni deo informacija koje ima američka policija.

- Postavlja se pitanje, ko je taksistu zvao u 4 ujutru, da li postoji taksista, da li je on ubio? Kada su neposredni dokazi, to nije problem, a posredni jesu samo indicija. Jasno je da je Ana srpskog porekla, kod nas žene o tim stvarima ćute. Njihov prividan lep brak, možda nije bio toliko lep. Kada pogledamo Brajana, on nije razgovarao sa ocem, pa je probao da ga prevari sa nekim testamentom, zamislite čoveka od 40 i nešto godina koji je sa nanogicom, bebisiter. Verovatno je taj čovek bio isfrustriran. I zamislite, zašto neko prvog januara ide na posao? Vi sedate na avion... Odlazite u novogodišnjoj noći, pa niste vi neurohirurg da morate hitno da odete - priča Mišev.

Svaka nanogica ima GPS, oni znaju gde je on u svakom trenutku bio, gde je stao, nije policija džabe otišla na deponiju, rekla je Mišev, govoreći o kretanju Brajana u noći ubistva.

- On je morao da je raskomada, da delove tela rasipa negde po deponiji, ili negde drugo. To su neke indicije, na osnovu kojih može da se napravi neka rekonstrukcija. Meni ovo deluje kao mučko ubistvo - dodala je Mišev.

Komšijama je sve delovalo okej, Brajan je u toku noći služio, a ona bila na telefonu, što je sve malo začudilo, rekla je Mišev.

Antonela Jelić, novinarka televizije Pink, kaže da su najnovije informacije, one od majke nestale, koja je otkrila da su Brajan i Ana u braku imali trzavice. Žena je, kako oktriva Jelić, otkrila da je porodica imala problema oko dece, kao i to da su supružnici živeli odvojeno.

- Ana je poslednjih godinu dana sve češće tražila da deca budu sa njom u Vašingtonu, gde je ona i živela. Majka je otkrila da Ana nije imala dobru komunikaciju sa Brajanovom majkom, kao i to, da su deca sada u hraniteljskoj porodici, što otvara nova pitanja. Niko nije kontaktirao majku Ane Volš, niti sestru. Žena je izrazila želju da se Brajanova majka ispita, jer misli da ta žena mnogo zna, ili nešto krije - rekla je Jelić.

Jelić otkriva da na ime Ane Volš za prvi januar nije postojana nijedna bukirana karta, već za treći januar, što opet otvara neka nova pitanja.

- Imamo i to pismo koje je Ana napisala, ona o Brajanu govori emotivno, kao da je naterana i prisiljena - kaže Jelić.

Brajan je majku prvog januara trebao da odvede kući, međutim žena je odustala, jer se, kako su američki mediji preneli, tada osećala dobro. Jelić ističe da je upravo iz tog razloga, majka Ane Volš sumnjičava kada je u pitanju pomenuta žena.

Advokat Zora Dobričanin uključila se u Novo jutro, otkrivajući da je Brajanu određena kaucija, navodeći da on novac za nešto tako u datom trenutku nije imao. Dobričanin se dotakla i činjenice da Brajan nestanak supruge nije prijavio odmah, već nakon nekoliko dana, što postavlja dodatna pitanja.

- Prerano je da se spekuliše, ne znamo da li je on zaista umešan, ili samo nešto zna o tome, ili je kriv što na vreme nije orijavio nestanak. Ukoliko bi se dokazalo da je u pitanju ubistvom u zavisnosti od mesta ubistva, mogao bi da bude osuđen na smrtnu kaznu, ili kaznu doživotnog zatvora - otkrila je Dobričanin.

Autor: