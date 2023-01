RASVETLJENE TEŠKE KRAĐE U VALJEVU - Uhapšen muškarac zbog sumnje da je provalio u pet stanova i ukrao novac, zlato i telefone

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Valjevu, intenzivnim operativnim radom, rasvetlili su više teških krađa i uhapsili M. S. (1950) iz okoline Pančeva, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ova krivična dela.

On se sumnjiči da je, od oktobra prošle godine, na području grada, provalio u pet stanova i ukrao novac, zlatni nakit i mobilne telefone. Na ovaj način je, kako se sumnja, vlasnike oštetio za oko 600.000 dinara. Policija je prilikom pretresa stanova koje koristi osumnjičeni u okolini Pančeva i Beograda pronašla deo ukradenih predmeta i oni će biti vraćeni vlasnicima. Takođe je pronađena i manja količina materije za koju se sumnja da je marihuana, pa će protiv njega biti podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Valjevu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.