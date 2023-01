Oglasio se prijatelj kog dovode u vezu sa ubistvom Ivane na Zvezdari: Poslednji put smo se videli 23. decembra

Nakon što se u javnosti pojavila nezvanična informacija da je J. G. osumnjičen za ubistvo Ivane Krivokapić na Zvezdari kojoj je bio prijatelj, U razgovoru je rekao da nema veze sa ubistvom i da je osumnjičen policija bi, kako navodi, već došla po njega.

Na pitanje o Ivani kaže:

"Upoznali smo se na planinarenju na Prokletijama. Znamo se od prošle zime, mart, april, ako se ne varam. Pa mi smo bili u kontaktu svaki dan smo se čuli i onda pitala me kad ćeš doći u Beograd i pozvala me. Ja sam išao, družili se, šetali, ništa nismo imali, znači između mene i Ivane nije bilo ničega. Poslednji put smo se videli 23. decembra. Tog dana kada sam ja krenuo za Crnu Goru. Zamolio bi sve portale, sve ljude, da pre nego što počinju da nešto pišu o meni, da razmišljaju malo", rekao je on.

Na pitanje da li zna ko bi eventualno mogao da je ubije kaže:

"Ne bih znao ko je to uradio, ja njene prijatelje nisam znao, na današnji dan ovo se može očekivati od svakog, ja sa time nemam ništa".

Kako kaže, nije dolazio u Beograd samo zbog Ivane, nego zbog, kako navodi, prijatelja koje ovde ima.

"Pa nisam samo zbog nje, ja sam dolazio nekoliko puta u Beograd zato što imam mnogo prijatelja, drugara koji dolaze kod mene na Prokletije", rekao je.

Podsetimo, Ivanino beživotno telo pronašla su braća 24. decembra u iznajmljenom stanu na Zvezdari. Kako im se nije javljala na telefon, razvalili su vrata stana i zatekli je na krevetu otkopčanih pantalona i podignute bluze. Ugledali su modrice po vratu, a imala je i povrede usne, oka, ali i prstiju na šaci i podlaktice. Što sve ukazuje da se do poslednjeg daha borila za život.

Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.