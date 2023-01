Brajan, Majk i Mandi Silva kažu da je Ana u tom periodu žurila da se reši imovine, uključujući automobila i stan u kome žive.

Majk Silva je poslednju poruku od Brajana, kao odgovor na tekst "Srećna Nova godina", dobio 2. januara. Brajan u njoj nije pominjao svoju ženu.

ICYMI. Yesterday we were the first to speak to two tenants of Brian and Ana Walshe. They told us things started to get strange a few months ago. pic.twitter.com/jzPoAbgXhk