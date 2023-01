Policija proverava NOVI SNIMAK muža nestale Srpkinje: Brajan je bio NA OVOM MESTU nekoliko sati nakon Aninog nestanka?

Policija pregleda bezbednosne snimke od 1. januara na kojima se vidi Anin suprug Brajan pored kontejnera nekoliko sati nakon njenog nestanka, prenosi Boston25.

Smeštena iza prodavnice pića, kamera se nalazi u blizini pijace "Whole Foods", u koju je Brajan navodno stao da kupi nešto za majku.

Volš je ranije rekao vlastima da je obavio kupovinu za svoju majku u dve prodavnice, koji se nalaze preko puta njenog doma. Međutim, zvaničnici su rekli da Volš nije viđen ni na jednom snimku iz "Whole Foods-a" nakon što je policija prošla kroz snimke sa unutrašnje kamere.

Muž nestale Srpkine već je jednom slagao policiju kada je rekao da je išao sinu da kupi sladoled. Umesto toga sa maskom na glavi i rukavicama na rukama otišao je da kupi sredstva za čišćenje kao i najlone, kofu i lepljivu trak, koje je platio 450 dolara.

Nemački ovčar ostao bez vlasnika

Brajan i Ana poseduju psa, nemačkog ovčara, koji je sada postao beskućnik. Tokom vikenda, dok je policija pretraživala kuću Volšovih, pripadnici bezbednosti su se bukvalno zaljubili u psa, otkriva za medije novinar Boston25 Bob Vard.

Prema njegovim rečima, pas reaguje na komande i ima odlično ponašanje. Preuzela ga je Kontrola životinja u Braintriju, dok jedan od policajaca brine o psu noću.

