'ANU VOLŠ JE UBIO MUŽ' Čuveni SRPSKI FORENZIČAR za Pink izneo svoj sud o nestanku Srpkinje: Za nekoliko dana će biti podignuta optužnica

Brajan Volš uhapšen je zbog ometanja istrage nakon nestanka njegove supruge, Srpkinje Ane Volš (39) 1. januara u okolini Bostona. Nakon hapšenja, sud mu je odredio kauciju od 500.000 dolara, a brigu o njihovo troje dece preuzela je socijalna služba.

Javnost spekuliše o dokazima koji su prikupljeni, a pojedini mediji su Brajana već označili kao ubicu, dok se policija nije zvanično oglasila.

Isidora Milosavljević iz Centra za bezbednost, istrage i odbranu DB je ukazala da slučaj nestanka Ane Volš prati niz nelogičnosti.

- Verujem da će se prvo pristupiti veštačenju tih tragova da bi mogli da budu valjan dokaz na sudu i da bi mogli da se predaju tužilaštvu za dalji postupak. Ceo slučaj od početka privlači pažnju jer on nije odmah prijavio nestanak. Tvrdi se da je poslednji put viđena 1. januara u ranim jutarnjim satima kada je trebalo da ode na aerodrom kako bi otišla u Vašington zbog neke hitne situacije na poslu - navela je Milosavljević.

Kako je podsetila, Ana Volš se bavila nekretninama i bila je visoko pozicionirana u firmi.

- Trebalo je da pomeri let koji je bio zakazan za 3. januar na 1. januar. To je sve prema navodima supruga, jer imamo jednu kontradiktornu situaciju - poslodavac je kontaktirao Brajan i rekao da se nije pojavila na poslu i da pita gde je i šta se dešava. Upravo je na taj način prijavljen njen nestanak. To je od početka budilo sumnju da nije u pitanju običan nestanak - dodala je Milosavljević.

Prema njenim rečima, priče o problemima u braku su se pojavile tek nakon informacija da je u podrumu pronađen krvavi nož.

- To može da ukaže da je bilo i porodičnog nasilja, jer žrtve često ne prijavljuju porodično nasilje, posebno što je bila uticajna i verovatno bila u strahu da bi to moglo da utiče na njenu karijeru. Ukoliko se utvrdi da je sociopata on može da se uklopi u profil osobe koja je izvršila ubistvo - istakla je Milosavljević.

Forenzičar Časlav Ristić kaže da je su tragovi krvi na nožu sasvim dovoljan trag ukoliko se biološkom analizom izeštači i utvrdi da je to Anina krv.

- Mislim čak da američka policija je već izvršila sva veštačenja i da se već zna čija je krv. Ne čeka se na to toliko. Oni su pronašli i druge tragove. Ukoliko pronađete trag krvi i nož koji je po priči iskrivljen, a nekoliko dana posle pronađete kese u kojima su nađeni testera, sekira, krvav tepih... kada izveštačite tragove i utvrdite da je njena krv odna postoji velika sumnja da je zločin izvršen u kući. Po mom mišljenju 99 odsto jeste ubijena i da je muž izvršilac. Policija polako i studiozno radi, određen mu je pristup, jer nije bilo direktnih dokaza da je on izvršio zločin, a da bi oni prikupili druge tragove koji će ovo delo prekvalifikovati. Biće on verovatno na narednih nekoliko dana optužen za ubistvo - rekao je Ristić.

Iskustvo mi, dodao je sagovornik Pinka, govori da je muž ubica.

- Ne verujem da ovako nešto radi angažovani ubica, ako je neko ubio onda je to muž - kaže Ristić i dodaje da treba pronađi i njegove tragove koji će ga povezati sa eventualnim ubistvom Ane Volš.

Advokat Veljko Delibašić kaže da je ovo početna faza postupka i da za sada još nema pouzdanih podataka da bi se dala pravna kvalifikacija samog događaja i da bi se odredilo u kom smeru će ići sam krivični postupak, ako ga bude bilo.

- U ovom slučaju je jako bitno i važno, a to bi mogli da naučimo od Amerikanaca, to što je činjenica da se poštuje pretpostavka nevinosti. Niko od državnih organa nije rekao da je ubijena, da je mrtva, niko nije označen kao ubica... I policija ne odaje sve podatke koje ima - dodao je Delibašić.

Govoreći o propisanom jemstvu, on je rekao da je nekome iznos od 500.000 dolara mali, dok je nekom mnogo i 5.000 dolara.

- Sud je taj koji procenjuje u konkretnom slučaju za konkretnu osobu šta je dovoljan i adekvatan iznos - rekao je Delibašić.

