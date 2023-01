SEO JE NA NEPOKRETNOG CIMERA I UDARAO GA PESNICAMA U GLAVU: Detalji ubistva u staračkom domu u Zemunu!

Nikola V. (89) primljen u Gerontološki centar samo dan pre tragedije. Žrtvu, Nikolu V. (87), krvnički udarao u glavu do smrti

Korisnik Gerontološkog centra u Zemunu Nikola N. (89) mobilnim telefon brutalno je ubio svog nepokretnog cimera Nikolu V. (87), koga je prethodno napao zbog navodne krađe.

Zločin se dogodio u utorak uveče u državnom stračkom domu u Ulici Marije Bursać u Zemunu.

- Osumnjičeni je došao u ustanovu samo dan pre zločina, gde je morao da bude tri dana u izolaciji jer je to redovna procedura. Ubijeni čovek je u toj sobi boravio već nekoliko dana zbog prehlade, pa je samim tim morao da bude odvojen od drugih korisnika - kaže izvor iz istrage i dodaje:

Govorio da je nemoguće

- Nikola N. je navodno optužio nepokretnog čoveka, koji je nedavno operisao kuk, da ga je pokrao, iako ga praktično nije ni poznavao. Ubijeni je pokušao da mu kaže da to nije uradio, da on ne može da ustane iz kreveta i da je to nemoguće, ali je osumnjičeni tada potpuno poludeo.

Izvor kaže da je nakon toga usledila jeziva drama u sobi.

-Osumnjičeni je prišao žrtvinom krevetu i seo na njegove noge, ščepao ga je i počeo da ga udara pesnicama u glavu. Nemoćni čovek pokušao je da se odbrani, ali nije uspeo. Pomahnitali starac je na kraju dograbio mobilni telefon, koji je bio na stočiću pored kreveta, i iz sve snage počeo da udara svog imenjaka u glavu - kaže sagovornik.

Prema saznanjima medija, medicinska sestra je čula zapomaganje i odmah je pritrčala, ali je osumnjičeni i nju udario i odgurnuo.

- Ona je potom otrčala i pozvala obezbeđenje koje je jedva uspelo da savlada Nikolu N. Osumnjičeni je bio razjaren i uznemiren, pa je jedva savladan - kaže izvor iz istrage.

Naš sagovornik kaže da je Nikola V. bio sav krvav na krevetu.

- Ležao je u lokvi krvi i nije davao znake života. Ceo krevet je bio umazan krvlju, a scena je bila jeziva. Ekipa Hitne pomoći ubrzo je stigla, ali su nažalost mogli samo da konstatuju smrt korisnika, dok je policija odvela osumnjičenog - navodi sagovornik.

Korisnik već 20 godina

Ubijeni je, navodno, korisnik doma već 20 godina i do sada nije bilo nikakvih problema s njim.

- Detaljna istraga će utvrditi kako je došlo do zločina. Postoji mogućnost da su i jedan i drugi starac senilni - kaže izvor upoznat sa slučajem. Iz Doma za stara lica u Zemunu kažu da za sada ne mogu da daju nikakve informacije dok traje istraga. Naveli su i da ih je posetila i glavna inspekcija koja ispituje slučaj.

Prodecudura za korisnike je jasna Dragana Ivanović, psiholog i psihoterapeut, inače bivši radnik Gerontološkog centra u Zemunu, objasnila je za Kurir koja je procedura po kojoj se korisnici primaju u dom. - Pre nego bilo koji podnosilac zahteva za dom podnese zahtev, mora da se donese i uradi kompletna medicinska dokumentacija i komisija je ta koja donosi odluku da li starija osoba može da bude korisnik doma ili ne. Takođe, pre odluke da postane korisnik doma, on mora da prođe i razgovore sa psihologom, psihijatrom i ostalim lekarima - kaže Ivanović i dodaje: - Kada su osobe dementne tada je program drugačiji jer oni imaju staratelja koji odlučuje o njima. U domu postoji određeno odeljenje gde su samo dementne osobe, pokretne i nepokretne i tu je nadzor dodatno pojačan.

