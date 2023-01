ANA I BRAJAN BI DVA DANA POSLE NESTANKA PROSLAVILI 7. GODIŠNJICU! Njena prijateljica otkrila: Bio je to NAPET BOŽIĆ (FOTO)

Naime, Ana i Brajan venčali su se 6. januara 2016. godine. Ona je prošle godine istog datuma na svom Fejsbuk profilu objavila sliku burme i napisala:

- Najbolji dan ikada!

Komentari ispod njene objave samo su se nizali, a jedan od njenih prijatelja prokomentarisao je kako je Ana pre samo godinu dana bila jako zaljubljena.

Godinu dana nakon venčanja, zasnovali su i porodicu i rodio im se prvi od tri sina. Ana je nastavila i sa karijerom žonglirajući između majčinstva i istovremeno napredujući u korporativnoj hijerarhiji.

- U poslednje vreme oboje su bili u stresnoj situaciji, bio je to napet Božić ali nijednog trenutka ničim mi nije pokazala da strahuje za svoj život ili da se oseća nebezbedno s njim u kući. Samo je govorila da želi stalno da bude sa svojom decom - ispričala je za američke medije Alis Kirbi, Anina prijateljica i briznula u plač ne mogavši više da zadrži suze.

Ostavila poruku na dan nestanka

U kući Ane Volš, Beograđanke za kojom se u Bostonu traga od 4. januara, pronađena je Anina poruka na kutiji šampanjca koja ja je ostala u njihovoj trpezariji u novogodišnjoj noći, a na društvenim mrežama objavljena je fotografija te poruke.

Ana Walshe last message on the side of a Lanson Noble Cuvée Champagne Box and passports sitting on the table. #AnaWalsheMissing #anawalshe #BrianWalshe pic.twitter.com/QlDRfSZRLN