POLICIJA SPREMNA NA SVE! NOVI DETALJI POTRAGE ZA ANOM VOLŠ: Prevrću se kontejneri s đubretom u potrazi za delovima tela i krvavim tragovima (VIDEO)

Njen slučaj već 12 dana zaokuplja američku i srpski javnost. Zvanično se i dalje vodi kao nestala, ali istražitelji koji se bave slučajem Ane Volš gotovo da više ne uzimaju u razmatranje tu mogućnost. Majka troje dece, žena uspešna u poslu u kojem je uživala, nije imala nijedan jedini razlog da pobegne od svog života. Ostaje ona gora mogućnost - da je ubijena. Ključno pitanje je: Može li ovaj slučaj da bude rešen i može li evenualni ubica da odgovora čak i ako Ana nikada ne bude pronađena?

Svi tragovi u potrazi za ubicom vode do njenog supruga Brajana. Kašnjenje u prijavljivanju nestanka, lažne izjave, ometanje istrage, kupovina sredstava za čišćenje, pretraga u guglu pod naslovom "kako se rešiti tela žene od 50 kilograma", uz kriminalnu prošlost (i sadašnjost) i bekgaund čoveka koji se lečio na psihijatrijskoj klinici nepogrešivo od Brajana Volša stvaraju profil osumnjičenog. Međutim, zakon traži jače dokaze. Oni, i ako postoje, za sada ne povezuju Brajana, zločin i Anu u jednu priču. Brajan je trenutno u zatvoru samo zbog ometanja istrage.

Zbog toga istražitelji uporno istražuju svako đubrište i svaku deponiju gde bi eventualni ubica mogao ukloniti tragove. U podrumu kuće Volšovih otkriven je krvavi, oštećeni nož. Na deponiji Pibodi, pored krvavih kesa, sekire i tepiha, nađena je i testera sa tragovima ljudskog tkiva. Forenzika tek treba da pokaže kome pripadaju, očekuju se rezultati analize. Paralelno, traga se i na ostalim mestima gde se Brajan Volš kretao. On je snimljen pored đubrišta prodavnice pića Svampskot na dan navodnog nestanka njegove supruge, međutim, istražitelji na tom mestu nisu pronašli ništa sumnjivo.

