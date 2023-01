POGLEDAJTE POTRESNE PRIZORE IZ GRADIĆA GDE JE ŽIVELA ANA VOLŠ - Okupio se veliki broj ljudi, a OVO je razlog (VIDEO)

Na desetine ljudi okupilo se u američkom gradiću Kohaset kako bi održali molitveno bdenje povodom nestanka Srpkinje Ane Volš.

- Večeras se molimo za celu našu zajednicu koja je duboko pogođena nestankom jednog od naših članova, rekla je časna sestra Megi Arnold iz Crkve Svetog Stefana.

Snimci molitve objavljeni su na Tviteru, a među prisutnima su bile i Anine prijateljice Nataša i Pamela, a svi okupljeni jednoglasno su izrazili da ne gube nadu.

Cohasset community has gathered at the town common for a vigil to pray for Ana Walshe and her three children; Ana has been missing since January First. The children are in state custody. @NBC10Boston pic.twitter.com/nsQHwhWJ5q — Michael Rosenfield NBC10 Boston (@MikeRNBCBoston) 12. јануар 2023.

- Veoma je tužno, znate da ćete se dobro isplakati kada samo i pomislite na tu porodicu, rekao je Fred Zotos, koji živi u Kohasetu.

- To je razbilo naš mali idiličan grad, iako ste svesni da se takve stvari mogu desiti svuda, veći je šok kada se to desi u vašemokruženju - dodao je Zotos.

A vigil was held for missing Cohasset woman #AnaWalshe.



Dozens of people gathered in the town square, some telling me they are holding onto hope. #wcvb pic.twitter.com/za10bNFD4c — Emily Maher (@EmilyMaherTV) 12. јануар 2023.

- Ona je jedna od onih ljudi koji uđu u sobu i sve osvetle, takvu osobu ne možete zaboraviti, rekla je Pamela Bardi, prijateljica i bivša koleginica Volšove.

Ova mala zajednica veoma je zahvalna na napornom radu policije koja radi danonoćno na rešavanju slučaja, prenosi boston25news.

Natasha Sky and Pamela Bardhi, who have been advocating for #anawalshe’s boys, had their own prayer vigil. pic.twitter.com/JdCA3K2Ev6 — Chris Eberhart (@ChrisEberhart48) 12. јануар 2023.

Podsetimo, Ana Volš nestala je u noći između 31. decembra i 1. januara. Muž, Brajan Volš, prijavio je nestanak tek 4. januara. Uhapšen je 9. januara pod optužbom da je ometao istragu. U međuvremenu je u kući pronađen krvav nož i tragovi krvi.