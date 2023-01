POLICAJAC KOJI JE HAPSIO BRAJANA OTKRIVA - Prisustvo još jedne osobe u kući pokreće novu misteriju

Na društvenim mrežama procurio je izveštaj policije i izjava policajca koji detaljno opisuje kako je od prijave nestanka tekla potraga za Anom Volš, ali i šta im je njen suprugu Brajan ispričao nakon što su uzimali izjavu od njega povodom njenog nestanka.

Kako se navodi u izveštaju, policajac Harison Šmit je 4. januara dobio poziv da se sumnja da je Ana Volš nestala osoba, nakon čega je on otišao na lice mesta da pomogne u istrazi.

Kako je rekao, u kuću Ane Volš stigao je 4. januara oko 18.35, a do tada su njegove kolege više puta uzeli izjavu od Brajana u vezi njegove supruge Ane.

- Volš je zamoljen da kaže okvirno šta se dešavalo 1. januara i 2. januara, kao i vremenski okvir za sve to i to u više navrata. On je tada ispričao da je imao novogodišnju večeru sa prijateljem Gemom, kojeg su on i Ana ugostili u svom domu. Rekao je da je Gem stigao oko 20.30 i otišao oko 1 ili 1.30 ujutro. Takođe, ispričao je da su on i Ana otišli ​​u krevet ubrzo nakon što je Gem otišao - rekao je policajac.

Brajanova izjava o odlasku Ane Volš

Prema njegovim rečima, Volš je ispričao da mu je Ana rekla da ima hitan slučaj na poslu i da mora da se vrati u Vašington ujutru. Policajac je preneo Volšove reči da ga je Ana poljubila, pozdravila se i rekla mu da se vrati na spavanje.

- Brajan je rekao da Ana obično koristi Uber, Lift ili taksi do aerodroma, te i da je otišla između 6 i 7 ujutru - ispričao je policajac i naglasio da je Brajan potom dodao da je tog jutra ustao oko 7 sati i napravio doručak za dečake.

- Popodne je stigla bebisiterka u kuću, a one je otišao da završava poslove oko 15 sati. Rekao je da je otišao u radnju po mleko, te se odmah vratio kući. Ispričao je da je ponovo otišao oko 16 sati da vidi svoju majku - navodi policajac koji učestvuje u potrazi za Anom.

Prema rečima policajca, Volš je rekao policajcima da "nije imao svoj mobilni telefon tako da nije koristio GPS". On je detaljno objasnio kojom rutom je putovao do svoje majke, te i da se "izgubio"?!

- On je ispričao da je putovanje trebalo da traje 60-70 minuta, ali je na kraju trajalo oko 90 minuta. Rekao je i daje otprilike 15 minuta pošto je stigao u stan svoje majke, otišao je da završava poslove za nju i da je kupovao namirnice i sredstva za čišćenje - navodi policajac koji je objasnio da je Volš ispričao da se odmah vratio u stan svoje majke, a potom je otišao kući gde je stigao oko 20 sati.

- Volš je rekao da je jedan od dečaka sigurno uzeo i izgubio njegov telefon tokom Nove godine i 1. januara. Volš je rekao da je, u ponedeljak, 2. januara 2023, njegov mobilni telefon pronađen. Takođe, rekao je da je otišao na sladoled, dok je u kući bila bebisiterka - ispričao je policajac i dodao da je u petak, 6. januara 2023. počela potraga za Anom koja je uključivala oficire i brojne jedinice policije.

Potraga za Anom Volš

Potraga je nastavljena ujutru 7. januara 2023. godine popodne, a najmanje šest istražitelja je dobilo zadatak da se odvezu do severne obale Masačusetsa kako bi proverili Anino kretanje i da li se usput zaustavljala negde.

- Više istražitelja provelo je veliki broj sati putujući i gledajući snimke, a Brajan Volš nije primećen ni na jednom video snimku mesta koja je pomenuo, niti u vreme kada je on izjavio da je bio sam tamo - naglašava policajac i pojašnjava kako je uopšte Brajan mogao da izađe iz kuće iako je bio u kućnom zatvoru.

- On svake nedelje mora da zatraži odsustvo iz svog doma i da navede vreme i potrebu za takvim odsustvom. U nedelji koja počinje 1. januara, 2023, Volš je dobio odsustvo za odbacivanje svoje dece u vrtić svakog dana od 8:00 do 10:30 i vraćanje dece od 15:15 do 18:45. Među ostalim odobrenim vremenima odsustva bilo je od 11:00 do 13:30 za kupovinu u sredu, 4. januara 2023 - stoji u policijskom izveštaju.

Takođe, kako se dalje navodi u nedelju, 1. januara 2023., Volš je zatražio putovanje između 15:00 i 21:00 da bi ostavio svoju majku. Volš je inače rekao istražiteljima da je njegova majka nedavno imala operaciju katarakte i da je bila s njim u njegovoj kući kako bi joj mogao pomoći. Volš je rekao da je ovo vreme zakazao kako bi mogao da je odvede kući posle njenog oporavka. Tokom davanja izjave, kako se dalje navodi, Volš je izjavio da se njegova majka brže oporavila od operacije nego što je očekivala i sama se odvezla kući, međutim, on je ipak iskoristio vreme koje je odobrio da je poseti i reši poslove za nju.

- Važno je napomenuti da je ovo prvi dan kada je Ana nestala. Volšove izjave istražiteljima o njegovom boravištu u ponedeljak, 2. januara 2023. bile su dosledne kada je u pitanju - da je svoje najstarije dete odveo na sladoled, ili smuti, u bar u Norvelu. Ovo je bilo tokom „jutarnjih sati koji su mu predviđeni za odlazak u školu, između 8:00 i 10:30 časova. U ponedeljak nema škole, 2. januara 2023. zbog praznika. - navodi se u izveštaju policije.

Kretanje Brajana Volša

Takođe, podaci iz Brajanovog telefona koji su dati uz saglasnost, takođe su pokazali da je uređaj putovao kroz oblasti koje mu nisu dozvoljene za izlazak iz kućnog zatvora.

- Njegovi odgovori na pitanja o njegovom kretanju u nedelju, 1. januara, 2023. i ponedeljak, 2. januar 2023. bili su jasan pokušaj da se dovedu u zabludu i odugovlače istražitelji. Istražitelji su objasnili Brajanu da bi bilo prirodno da on bude osumnjičen da je naudio svojoj ženi zbog njenog nestanka i da bi morao da objasni gde se nalazio. Činjenica je da mu je postavljeno konkretno pitanje i da je on dao lažan odgovor i da je na taj način doveo istražitelje u zabludu znajući da će istražitelji morati da putuju i potkrepe takve njegove izjave - navodi se u policijskom izveštaju u kojem je izjavu dao policajac.

On je dodao, da u bilo kojoj krivičnoj istrazi, ili istrazi nestale osobe, fizički dokaz i video dokazi imaju rizik od gubitka.

- Znam iz iskustva da se dokazi mogu izgubiti i uništiti vremenom. Takođe, video se može obrisati na svakih 24 sati i u ovim slučajevima svaka je sekunda vredna - naglašava policajac.

Podsetimo, Ani Volš se izgubio svaki trag u noći između 31. decembra i 1. januara. Njen suprug Brajan Volš prijavio je njen nestanak tek tri dana kasnije. Istragom je utvrđeno da je on opstruisao istragu, a u podrumu kuće pronađeni su tragovi krvi i krvav nož. Takođe, na smetlištu su pronađene krvave krpe i tepih, te američka policija sumnja na najstrašniji scenario. Brajan Volš se nalazi u istražnom zatvoru, gde čeka epilog istrage.