Majka Ane Volš progovorila o ĆERKINOM TELEFONU: Ako je lociran na tom mestu - to znači SAMO JEDNO

Ane nema već 13 dana, dok je njen suprug Brajan Volš u pritvoru zbog ometanja istrage

Misteriozni nestanak Ane Volš, Beograđanke u Americi, podigao je tamošnju policiju na noge koja danonoćno radi na rešavanju ovog slučaja, a jedno od otkrića istrage je signal Aninog mobilnog telefona koji je lociran 2. januara, kod njene kuće u Kohasetu.

Povodom ovih saznanja policije iz Kohaseta, za Kurir se oglasila i Anina majka, koja kaže da signal na mobilnom telefonu znači samo jedno.

- Ako su locirali njen telefon u kući, to znači da ona iz nje nije ni izašla. Jadno moje dete, samo da je živa. I dalje verujem i nadam se da joj Brajan nije naudio, jer oni su imali dobar odnos, a imaju i decu - rekla je Milanka.

Ona nam je tada ispričala da ju je ćerka poslednji put zvala tri sata pre nestanka da joj čestita Novu godinu.

Dokazi

Brajan Volš je u nedelju uhapšen zbog ometanja istrage u vezi nestanka svoje žene Ane Volš, kojoj se gubi svaki trag 1. januara, sve oči su uprte u njega i sve je više dokaza koji ukazuju na to da Ana nije više živa.

Naime, policija je najpre u podrumu kuće Volšovih pronađena tragove krvi i okrvavljeni nož, a kasnije je na deponiji u blizini kuće Brajanove majke pronađena i krvava sekira, zatim testera, tepih i iskorišćena sredstva za čišćenje.

U Brajanovom autu su takođe nađeni određeni tragovi, a snimci sa sigurnosnih kamera otkrili su da je on u vreme Aninog nestanka za 450 dolara kupio sredstva za čišćenje, ali i to da je on lagao policiju o svom kretanju, mpiše Kurir.

Volš, majka trojice dečaka, poslednji put je viđena u ranim jutarnjim satima 1. januara, kada je trebalo da ode na lokalni aerodrom kako bi se ukrcala na let za Vašington. Njena kompanija je prijavila njen nestanak policiji 4. januara, nakon što je, prema rečima branioca Brajana Volša, kontaktirao firmu i pitao gde se Ana nalazi.

Ali u danima između Aninog nestanka i prijave nestale osobe, Brajan Volš je navodno lagao o tome gde se kretao. Brajan Volš je uhapšen i optužen za dovođenje u zabludu policijske istrage. Tokom pojavljivanja Brajana Volša na sudu u vezi sa optužbama, naloženo mu je da bude zadržan uz kauciju od 500.000 dolara u gotovini.

Ana Volš, žena iz Srbije koja je misteriozno nestala 1. januara 2023. godine, majka je troje dece i zaposlena je u firmi za nekretnine. Ana je po profesiji agent za nekretnine i ubrzano se kretala ka poziciji regionalnog menadžera u vašingtonskoj firmi za koju radi.

Brojni prijatelji koje je stekla su šokirani njenim nestankom i razvojem događaja. Njen suprug je uhapšen zbog optužbi da je navodio istražitelje na pogrešan trag i nasmejan je otišao u sudnicu, gde je suočen sa dokazima tužioca koji se navodno kose sa njegovim iskazom.

