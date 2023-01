Ana Volš želela da pomogne drugima da ostvare 'američki san': Pojavili se komentari studentkinje iz Beograda na jednom internet forumu

"U Americi životna škola čeka baš vas. Ja sam svoju proživela. To be continued“ , napisala je tada Ana Ljubičić.

Ana Volš (39), do momenta nestanka iz kuće u Kohasetu pokraj Bostona, u prvim satima 1. januara, živela je svoj "američki san" i bila uspešna žena. U agenciji za prodaju nekretnina u Vašingtonu u kojoj je radila, s godinama je postala regionalni menadžer, udala se za Brajana Volša (47) i rodila troje dece. Pre nego što je otišla u Ameriku, ona je bila studentkinja Filološkog fakulteta Ana Ljubičić iz Beograda, a njen post koji je napisala pre 15 godina na jednom forumu pojavio se sada u javnosti.

Svoje do tada dvogodišnje iskustvo u Americi, u tom momentu 24-godišnja Ana opisala je na jednom internet forumu koji se bavio tom temom.

"Znam da bi svi, koji do sada nisu putovali tako daleko i na tako dug period, voleli da mogu da na svako pitanje dobiju siguran odgovor i garancije. Iako dobijanje vize, dobar posao, smeštaj pa još i da je povoljno, a vi samo da se spakujete i otpakujete. Prosto je lakše kad drugi snose odgovornost za vas, pa i za novac koji dajete očekivanja odveć velika. Ali, ako ste se već odlučili na takav korak, koji je za svaku pohvalu, morate nešto odgovornosti i na sebe preuzeti. Ipak, najviše zavisi od vas samih. Ja sam ovde već dve godine radila u Americi preko agencije“, napisala je Ana u februaru 2007. godine.

U Ameriku je Ana otišla preko jedne agecije za razmenu studenata. Želja joj je tada bila da provede letnji raspust, nauči dodatno jezik i pri tome nešto i zaradi radeći sezonske poslove. Rešena je bila da uspe, a na forumu je komentarima želela u tome da pomogne i drugima.

„Moje iskustvo je fenomenalno. Ono što sam dobila od te agencije je usluga kojoj ne može da se nađe ravna u celoj Srbiji. Sve je bilo na vreme i dobro organizovano. Ipak, moram priznati da je ključnu ulogu u dobijanju posla igralo moje znanje engleskog jezika, koje se pokazalo na intervjuu sa Amerikancima u Beogradu… Radila sam u hotelu i restoranu sa pet zvezdica (jedan je od tri u celoj Americi koji ima po pet zvezdica i za hotel i za restoran…) I dobila sam ponudu da ostanem za stalno, sa otvorenom mogućnošću napredovanja, ali sam se vratila, kako bih diplomirala na Filološkom fakultetu. A potom…“, opisala je svoj prvi posao preko okeana Ana iz Beograda.

Posle završetka fakulteta, Ana se naravno vratila u Ameriku koju je do tada već zavolela.

„Sve u svemu, Work and travel program preko agencije zaista nudi mnogo. Za druge agencije ne znam, mada je očigledno da im je broj iz dana u dan sve veći. Ovo je sigurna opcija, a i nisam čula nikakve primedbe. Čak i da ih ima, od toliko velikog broja studenata koji otputuju, prosto je normalno da nekolicina prođe nešto lošije od ostalih. Zato uzdajte se u sebe, jer, ko ne reskira, ne profitira. Pokažite da imate jak karakter i odlučnost i sve će proći kako treba. U Americi životna škola čeka baš vas. Ja sam svoju proživela. To be continued…“ napisala je tada Ana Ljubičić, a kasnije Ana Volš.