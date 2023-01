Lopušina: Ana Volš nije iskrena briga naših medija, već senzacije koja se oko nje širi (VIDEO)

Podaci američke policije pokazuju da je mobilni telefon Ane Volš poslednji put bio aktivan oko 3 sata ujutru 2. januara 1,7 milja daleko od kuće, 24 sata nakon što je navodno poslednji put viđena. O slučaju nestale Beograđanke pojavilo se mnogo kontraverznih informacija.

Publicista Marko Lopušina izjavio je za Pink da su sve informacije koje se pojavlju na medijima vrhunac senzacionalizma u našim i američkim medijima.

- Ne zna se da li je gospođa nestala ili je usmrćena, ne zna se gde je, ne zna se šta su njeni motivi da napusti troje dece. Američka policija i pravosuđe nisu uhapsili njenog supruga što je u njihovovoj praksi običaj kada je u pitanju zločin u porodici, prvo se istražuju članovi porodice. On je u pritvoru zbog ometanja istrage, a ne zbog sumnje da je počinio zločin. Ja pretpostavljam da mediji sada imaju jednu izvanrednu situaciju da koriste za naslovne strane jednu lepu i privlačnu ženu, oni "pumpaju" i manipulišu informacijama, iznose nagađanja, pričaju i pišu gluposti - kaže Lopušina.

On dodaje da niko ni iz jedne redakcije nije poslao svoje izveštače ili aktivirao svoje dospisnike iz Amerike i da se informišu u njihovoj policiji o toku istrage.

- Ovo je paradoksalna informacija jer smo pre dve godine imali slučaj ubistva Milana Lončara, mladog inžinjera koji je šetao svog psa i kojeg su dvojica Afroamerikanaca ubili na ulici da bi ga opljačkali, oni su osuđeni na doživotnu robiju. Naši mediji nisu ni jedan odsto posvetili ovom mladom čoveku koji je ubijena koliko su dali prostora Ani Volf. Ovde nemamo telo, nemamo mesto zločina, nemamo ružne scene njene eventualne likvidacije imao samo lažne suze onih koji su zabrinuti šta će biti sa troje dece ili one koji opanjakavaju advokata gospodina Brajana - navodi Lopušina.

One je rekao da će Brajan Volš, suprug nestale žene tužiti američke medije i ako se dokaže da u lagali dobiće oko 300.000 doara po svakom mediju.

- Kod nas se to ne dešava kod nas mediji lažu mažu, manipulišu, klik novinarstvo je na vrhuncu, nemaš vest na naslovnoj strani nego imaš zagonetku - zaključuje Lopušina dodajući da Ana Volš nije iskrena briga naših medija, već senzacije koja se oko nje širi.

Tome je, kako navodi on, doprinela i sama Amerika jer nije pružila verodostojne policijske i sudske dokaze šta je sa njom.

Ratomir Antonović iz Centra za bezbednost, istrage i odbranu DBA rekao je za pink da je klasičan način ubica da uklone telo i tragove i na taj način pokušaju sebe da aboliraju.

- Kriminologija je nauka koja ne dozvoljava da se neko koje izvršio krivično delo tako lako izvuče i ona teorija da idelanog zločina nema, svako ko je izvršio krivično delo bude kada tad uhvaćen i procesuiran za delo koje je počinio - kaže Antonović i dodaje:

- Mi ovde raspolažemo nekim materijalnim dokazima koji su locirani u samoj kući u kojoj je živela sa svojim suprugom, međutim ne znam zašto se toliko dugo čeka na rezultate DNK analize, i to zaista ukazuje na jednu vrstu izigravanja pravde, ondnosno postavlja se pitanje da li je medijima i javnosti u interesu da se sazna čiji su to DNK tragovi, jer nemoguće da još nemamo rezultate. Imao krvave tragove i lako je utvrditi čija je krv putem DNK analize u roku od 24 sata mi možemo da dobijemo rezultate i sa noža koji je nađen i sa krvavog tepiha koji je lociran na obližnjoj deponiji, nije to toliko velika misterija ali očigledno da ovde ne dobijamo relevantne informacije - navodi Antonović.

On je dodao da je profil Aninog supruga idealan za nekog ko je izvršilac krivičnog dela.

- Zato se on i koristi na ovakav način, upravo da se prikaže kao neko ko je počinilac krivičnog dela ubistva. On je lečen u nekoj psihijatrijskoj ustanovi, onda vidimo njegovo držanje tokom istrage gde se on osmehuje što ujazuje na hladnokrvonost tog čoveka, pa se negde iz toga izlači zaključak da je on podoban da izvrši jedno ovakvo krivično delo - zaključuje Antonović.