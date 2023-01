Ceo svet se uključio u rešavanje mistereija nestanke Ane Volš. Bivša američka tužiteljka Linda Buč, izjavila je da tužilaštvo prikuplja dokaze koje će verovatno izneti pred veliku porotu, a do tada se govori samo o njenom nestanku.

Interesovanje medija za ovaj slučaj je veliko kako kod nas tako i u Americi.

Advokat Zora Dobričanin Nikodinović izjavila je za Pink da interesovanje medija može da pokrene stvari ali da postoji trenutak kada mediji treba da prepuste stvari organima gonjenja jer nekad preveliko interesovanje medija može da šteti istrazi.

- Mislim da treba imati meru u svemu, u Americi se to još uvek vodi kao slučaj nestanka a ne slučaj ubistva. To samo znači da se tamo poštuje pretpostavka nevinosti, na šta ja uvek apelujem u svim slučajevima. Kad na naslovnim stranamo osvane Otkriven ubica i tako dalje, ode pretpostavka nevinosti i to nije dobro - kaže Dobričanin.

Kako je rekla postoje mnoge čudne stvari, ali ne možemo da kažemo da Ana Volš nije živa, da je ubijena i da znamo ko je ubica.

- Čim se pojavi veliko interesovanje medija, odmah su tu i razne spekulacije, postoje ljudi koji željni popularnosti isenzacionalizma su spremni da izmišljaju događaje kako bi privukli što veću pažnju medija. Tu treba biti oprezan Anin najbolji drug, drugarica, prijatelji, poznanici, rođak, meni sve to deluje čudno - navodi Dobričanin.

Novinarka Antonela Jelić je od prvog dana u kontaktu sa Aninom majkom, ali i sa novinarkom iz Bostona Džulijan Lima koja prati slučaj, i kaja je za Pink iznela najnovije podatke sa kojima raspolaže.

- Prema najnovijim informacijama koje smo dobili nestanak Ane Volš prijavio je njen radnik, postoje i raniji izveštaji da su taj zaposleni i suprug Ane Volš istovremeno zvali policiju, ali je sada utvrđeno da je taj zaposleni prvi pozvao policiju - navodi Lima.

Ona je dodala da im je javljeno da se deca nalaze pod starateljstvom države, a nekoliko porodičnih prijatelja pokušalo je da dopre do dece kako bi ih preuzelo, ali ona su još uvek pod starateljstvom države.

Američka novinarka je dodala i to da je jedan od njihovih reportera pronašao stari izveštaj policije od prenekoliko godina u kojem se navodi da je Ana prijavila svog muža Brajana za navodno zlostavljanje. Ona je to prijavila telefonom, ali nikada nije podnela tužbu.

Jelić je navela zanimljive podatke do kojih je došla novinarka Telegrafa Zorica Radulović u Americi.

Kako je navela, ona je razgovarala sa konobarom koji je bio zaposlen kod Brajana koji je rekao da nije primetio da je Brajan bio nasilanu poslednje vreme, ali da se sve promenilo od trenutka kada je on bio optužen a potom i okrivljen i osuđen za falsifikovanje dokumenata i prodaju lažnih slika Endija Vorhola. On je primetio da je pre nekoliko godina on gađao Anu hlebom i da je to jedino agresivno ponašanje koje jeon primetio prema njoj.

Advokat Zora Dobričanin dodala je da su sve to spekulacije koje mogu da nas odvedu na pogrešan put.

- Sama činjenica da je on bio grup prema njojo u ophođenju, da je čak prijavljivalja nasililje u porodici, da jeimao nanogicu, da je bio u kući samim tim postoji mogućnost da je zbog tog stalong boravka u ograničenom prostoru malo popustio sa živcima - navodi Dobričanin, dodajući da ga apsolutno ne abolira i da misli da u Americi imaju ozbiljan sistme koji će to da istražiti jer oni imaju na raspolaganju sve mogućnosti za to.