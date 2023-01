Miroslav M. (64) ukrao je sinoć oko 21 sat sa obližnje benzinske stanice oko 5.000 dinara, nakon čega je ubijen tokom policijske potere na Karaburmi, a na mestu pucnjave i danas su vidljivi tragovi krvi.

Muškarac koji je u trenutku kada se događala prava drama samo nekoliko metara od mesta zbivanja, šetao psa, ispričao je za "Blic" detalje pucnjave.

- Šetao sam psa u ovom parku kao i svako veče. U jednom trenutku su se čula tri ili četiri pucnja. Mislio sam da se čuju petarde, a moj pas je krenuo da beži. Jurio sam za njim i tada sam video da se zapravo radi o pucnjavi. Ne znam muškarca koji je ubijen, ali čuo sam da je uperio pištolj u policajce zbog čega su oni morali da pucaju na njega - objašnjava on.

Prema rečima starijeg čoveka ispod čijeg prozora je Miroslava savladala policija, razbojnik je bežao uz stepenice gde su ga i savladali policajci.

- U trenutku pucnjave nisam bio tu. Kad sam se vratio sa ćerkom sa posla, ispod mog kuhinjskog prozora sam video mrtvog čoveka. Od komšija sam čuo da je bila obostrana pucnjava i da je čovek krenuo da beži niz stepenice - objašnjava on.

Muškarac koji svakodnevno dolazi na pumpu gde se oružana pljačka dogodila, rekao je za "Blic", da se u blizini nalazi mnogo veća pumpa.

- Malo iznad, možda stotinak metara nalazi se velika benzinska stanica. Ovu pumpu je izabrao jer je mala, imaju možda jednog ili dva radnika po smeni. Ne mogu ni da zamislim kako je dečku koji je sinoć radio. Neko ti uperi pištolj u glavu i kaže ti da daš sve pare, a da li imas 10 dinara ili milion evra u kasi, sasvim je svejedno - rekao je on za "Blic".

Prema rečima meštana ovog naselja, ovo jeste problematičan kraj, ali razbojnici nisu ljudi kojih se oni plaše.

- Navikli smo na razbojnike. Stanove zaključavamo, prozore u prizemlju nikad kada nismo kući ne ostavljamo otvorene, ali to je normalno, to ne rade samo ljudi koji žive van gradova jer tu svako svakog zna. Ovde ne znaš ko ti je prvi komšija, ali ono što sam čula jeste da ovaj lopov ne živi na Karaburmi već da je došao ovde samo da opljačka. Kako je on znao za tu pumpu, koliko je on nju dugo istraživao to niko ne zna - rekla nam je meštanka.

Podsetimo, pucnjava se dogodila u Ulici Salvadora Aljendea na Karaburmi, sinoć oko 21.35 sati. Miroslav je prethodno novac ukrao sa male benzinske stanice uz pretnju pištoljem. Radnik sa pumpe dao mu je novac iz kase kojeg je u tom trenutku bilo oko 5.000 dinara. Razbojnik se dao u beg, a nakon što ga je policija identifikovala on je podigao pištolj i uperio u policajce uz rečenicu: "Šta ćemo sad?", nakon čega je u njega ispaljeno tri hica.

