Advokatca Mitrović za Pink: Puno je oprečnih i nepotpunih informacija, želim da verujem da je Ana Volš živa

Više od dve nedelje nema informacija šta se dogodilo Beograđanki Ani Volš, koja je nestala 1. januara u Americi. Njen suprug Brajan Volš uhapšen je zbog ometanja istrage, a prema najnovijim informacijama on će ponovo biti saslušan pred sudom 9. februara.

Advokat Milica Mitrović izjavila je za Pink da je u ovom trenutku na osnovu informacija koje imamo jako rano izvesti neki zaključak koji bi bio smislen.

- Ovo je zaista misteriozan slučaj nestanka, i može da se posmatra sa više aspekata. Ja i dalje želim da verujem da je u ovom trenutku ova žena živa - rekla je ona.

Mitrović kaže da su informacije vrlo čudne i nepotpune.

- Tu se naravno pominju informacije koje idu u pravcu da postoje materijalni tragovi o izvršenju krivičnog dela, dakle izveštaji idu u pravcu da je pronađen nekakav nož, dalje idu informacije da su pronađeni nekakavi tragovi u blizini kuće njegove majke, da oni takođe imaju krv, ali mi sve vreme ne zanmo čija je to krv. Mi sve vreme ne znamo kada je u pitanju taj nož iz podruma, da li je to krv Ane Volš ili je to nečija druga krv, koliko je star taj trag - navodi Mitrović.

U medijima su se pojavile informacije o poslednja tri poziva Ane Volš, njena majka je u izjavi za Nacionalni dnevnik Pink TV rekla da je tu noć dobila poziv od svoje ćerke, ali zbog razlike u vremenu nije joj se javila, i odložila je to za sutra ujutru. Te noći Ana Volš je zvala sestru i drugaricu, a mnogi su to prokometarisali da je to bio alarm, da je htela nešto da kaže.

Mitrović smatra da je taj poziv zaista bio novogodišnji i za novogodišnju čestitku.

- Znate čovek kada je životno ugrožen može da pozove nekog sebi bliskog, ali definitivno mislim kada je u pitanju životna ugroženost vi zovete prvog na listi, a to je u ovom slučaju policija - kaže Mitrović.

Ona je dodala da je jako čudna informacija o Gugl pretraživaču na Brajanovom uređaju u kojem su traženi tekstovi kako se osloboditi tela od od 50 kilograma.

Mitrović je naglasila da postoji jako puno oprečnih informacija koje upućiju na izvršenje krivičnog dela, ali da želi da veruje da je Ana Volš živa.