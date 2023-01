15.41 - Volš bez kaucije do sledećeg izlaska pred sud

Sudija je odredio da Volš ostane bez kaucije do sledećeg pojavljivanja pred sudom

15.33 - Završeno je saslušanje

Završeno je saslušanje u sudnici u Kvinsiju.Volš će se sledeći put pojaviti pred sudijom 9. februara.

#BrianWalshe #MassachusettsMomMurdered #AnaWalshe @CourtTV



look at him! he’s actually picturing all of this, like in a fixed state going through all of this in his mind, probably having awful flashbacks! they’ve got him! 10000% they’ve got him‼️‼️ pic.twitter.com/QRfxyBZ5w1