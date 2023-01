Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, TANJUG AP/GREG DERR/THE PATRIOT LEDGER VIA AP, POOL, INSTAGRAM.COM/ANA WALSHE | |

MAJKA ANE VOLŠ OGLASILA SE ZA PINK - U SUZAMA PORUČILA: Meni sad ništa nije jasno, ali da je on mogao nešto da uradi...

Majka Ane Volš, Milanka Ljubičić, u suzama kaže da je njeno srce skamanjeno dok u neverici zbog najnovijih saznanja pita "Ima li još malo nade za moje dete?".

- Meni sad ništa tek nije jasno, verovali ili ne, ali da je on mogao nešto da uradi, ja u tu stvar uopšte ne verujem. To meni ne može da dođe do mozga još uvek. Zvaničnih informacija nema, ali bih najviše volela samo da čujem da je ona živa, nije bitno ništa drugo - rekla je Milanka za Nacionalni dnevnik TV Pink.

Podsetimo, Ana Volš nestala je u novogodišnjoj noći, a njen nestanak prijavila je firma u kojoj radi 4. januara.

Samo četiri dana kasnije, priveden je njen suprug Brajan Volš zbog "dovođenja istrage u zabludu", da bi juče bio i zvanično optužen za ubistvo, iako njeno telo još nije pronađeno.