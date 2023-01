Izvor: Srbija danas, Foto: Tanjug AP/Greg Derr/The Patriot Ledger via AP, Pool, Instagram.com/Ana Walshe | |

Ana i Brajan Volš 31. decembra priredili su novogodišnju zabavu za prijatelje u gradu Kohaset u Masačusetsu. Niko od njih koji su te večeri bili tamo verovatno nije mogao ni da pretpostavi da će 18 dana kasnije čuti ono što je danas izrečeno na sudu: Brajan je optužen da je ubio suprugu, njeno telo raskomadao i kako se sumnja, bacio na đubrište.

Prema detaljima istrage koji su se juče mogli čuti, zabava u domu Volšovih završila se oko 1.30 časova ujutru 1. januara.

Potraga počela u 4.55

Kako je policija utvrdila, Brajan je već u 4.55 ujutru počeo grozomornu potragu na ajpedu svog sina i prvo što je tražio bilo je "koliko dugo vremena treba da prođe pre nego što telo počne da smrdi?".

Šta se desilo od trenutka kada su ispratili goste do momenta kada je započelo traženje "pomoći" na internetu, sa sigurnošću zna samo Brajan.Da li mu je Ana rekla da želi da se razvede i odvede decu u Vašington, na šta je on burno reagovao i pretukao je do smrti, kao što su preneli pojedini mediji? Da li je motiv ubistva bio novac koji bi Brajan eventualno nasledio nakon Anine smrti? (među stvarima koje je pretraživao bilo je i koliko vremena je potrebno da prođe od nečijeg nestanka da bi ga neko nasledio)? Da li su te noći njihova deca nešto videla ili posumnjala da se nešto loše dogodilo njihovoj majci? Na ova pitanja za sada nema odgovor ni policija, budući da je Brajan juče na sudu rekao samo kratko da razume optužbe i da poriče ono što mu se stavlja na teret.

Da li će ikada progovoriti o detaljima kobne noći ili će rešiti da poriče uprkos dokazima, pokazaće se tokom daljeg toka procesa koji se vodi protiv njega.

Krv na papučama

Upravo na tim dokazima, tačnije na papučama koje je policija pronašla otkrivena je i Anina i Brajanova krv, što bi, kako su naveli pojedini eksperti moglo da znači dve stvari: da se Brajan povredio dok je ubijao Anu, ili da su se njih dvoje potukli i da ga je Ana tom prilikom povredila.

Rečenica "koliko dugo treba da prođe vremena pre nego što telo počne da smrdi" bila je samo uvod u niz jezivih stvari koje je tog i naredna dva dana Brajan pokušao da sazna na internetu. Od 5 časova ujutru do jedan popodne 1. januara tražio je i kako da veže telo, 10 načina kako da se reši tela, kako da očisti krv sa drvenog poda...

Pretraga na istu temu nastavila se i 2. januara, ali sa određenim izmenama, koje sugerišu da je Brajan tada odlučio da raskomada telo svoje žene. Naime, on je tražio "testera najbolji alat za komadanje", kao i da li neko može biti optužen za ubistvo bez tela.

Dalja pretraga koju je policija otkrila na ajpedu Brajanovog sina, a koja datira od 3. januara upućuje na to da se Brajan tada već rešio tela žene jer je tražio odgovor na pitanje kolika je stopa raspadanja tela pronađenog u plastičnoj kesi u odnosu na površinu u šumi.

Ubistvo umesto razvoda

Nadležni su naveli da je Brajan snimljen narednih dana u blizini dva otpada, i to pored kuće njihove majke.

Tužioci ga terete da je raskomadao telo svoje supruge pre nego što ga je bacio. Naveli su i da je sprovedeno DNK testiranje predmeta pronađenih u kontejneru za smeće, uključujući papuče, maramice i skafander.

Umesto da zatraži razvod, veruje se da je Brajan Volš raskomadao Anu Volš i odbacio njeno telo - rekao je državni tužilac tokom saslušanja.

Naveo je da su torbe sa Aninim stvarima, kao i sredstva za čišćenje bačeni u kontejner, ali i DNK ostaci, a da je pretresom 10 kesa za smeće koje su bačene u Svampskotu pronađeni peškiri, tepisi, testera, deo ogrlice koju je Ana ranije nosila, dokaz o vakcinaciji protiv kovida 19.

Poreklom Beograđanka, koja je 2005. godine otišla u potragu za boljim životom u Ameriku i tamo se udala za Brajana, Ana Volš bila je, prema rečima njihovih prijatelja, veoma uspešna poslovna žena i divna majka trojice dečaka koje je dobila u braku sa Brajanom.

Kako su govorili, Ana je imala velike planove, htela je da se preseli u Vašington, gde je i radila kao agent za nekretnine. Kada je njen nestanak prijavljen 4. januara, Brajan je rekao policiji da je upravo tamo otišla 1. januara rano ujutru, kako bi rešila hitan problem koji je imala na poslu. Kako se ispostavilo, slagao je policiju.

Tokom istrage otkriveno je i da je signal njenog telefona poslednji put lociran u blizini njihove kuće 2. januara, nakon čega je ugašen. Tri dana koja su prošla od, kako je utvrđeno, Brajan ubio Anu dok je njen nestanak prijavljen, 4. januara po svemu suedeći, poslužila su mu da se otarasi njenog tela.

