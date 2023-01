MAJKA BRAJANA VOLŠA SAUČESNIK? Šunjala se oko kuće posle nestanka SNAJKE - PRED NJOM DVA VAŽNA PITANJA! (FOTO)

Američki mediji prenose da je Dijana plaćala kiriju za kuću u kojoj je živela porodica Volš i gde se, prema svemu sudeći, dogodio zločin, a često je i odsedala kod njih, navodi novinarka portala LAmag.

Ana Walshe's 3 little boys were taken into state custody as investigators determine what, if anything, Brian Walshe's mother - who pays the rent at the murder scene house and often stays in it - knew about the crime or the ensuing cleanup, sources say. #Cohasset More soon @LAmag https://t.co/7iQ5RUr8Wn