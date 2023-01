Brajan Volš (47), koji se tereti da je raskomadao svoju suprugu Anu Volš (39), rođenu Beograđanku, nakon hapšenja zbog prevare 2018. godine molio je sud da ga pusti na venčanje u Meksiko?!

Kada je Ana nestala, policija je u kući Volšovih našla spremne pasoše, pa nije isključeno da je Brajan i ovog puta kovao plan da pobegne, upravo u Meksiko!

Prilikom prvog pojavljivanja pred sudom pod optužbom da je preko interneta prodao dve lažne slike Endija Vorhola za 80.000 dolara Brajanu je ukinut pritvor i pušten je kući s nanogicom. Brajanu to, ipak, nije bilo dovoljno. Na jednom od narednih suđenja on je molio sud da ga pusti da otputuje u inostranstvo.

On je u molbi koju je sudu predao njegov advokat napisao da želi da prisustvuje venčanju „izuzetno važnog poslovnog kontakta“ u Meksiku?! Sud se tome usprotivio smatrajući da postoji veliki rizik od bekstva, jer mu je zbog prevare pretila višegodišnja robija.Da Brajan Volš i sada planira bekstvo, pokazuje dosadašnja istraga. Brojni reporteri koji danima opsedaju oko kuće Volšovih u Kohasetu uspeli su da kroz prozor fotografišu i samu unutrašnjost. Pažnju im je privukla kutija šampanjca na kojoj je ispisana romantična poruka potpisana Aninim imenom, ali i dva pasoša na trpezarijskom stolu.

To je otvorilo pitanje čija su to dokumenta, te da li ih je Brajan s namerom pripremio i ostavio na stolu. S obzirom na to da na stolu nisu bila i dokumenta njihova tri deteta, u javnosti se spekulisalo da su to pasoši Brajana i Brajanove majke Dajane, koja je navodno viđena u okolini njihove kuće neposredno nakon Aninog nestanka.

Policija se nije oglašavala o ovim pasošima, ali je potvrdila da je Brajan, osim toga kako da prikrije zločin, na Guglu pretraživao koliko vremena treba da prođe od nestanka supružnika da bi nasledio imovinu, kako da se razvede, ali i u koju zemlju bi bilo najbolje da pobegne, odnosno koja zemlja nema sporazum o izručenju s SAD.

Autor: