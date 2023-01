"Tresla sam se kada sam čula, to je sigurno ta njegova bivša žena uradila. Išla je s kim je stigla, krila se ovde po ulici da priča sa nekim telefonom. Bude ovde par meseci, pa nestane.. A on je dobar čovek, nije mu ona trebala", priča šokirana komšinica porodice u čijem je zamrzivaču u Zemunu nađeno telo bebe.

Komšinica je poručila i da "ništa drugo od takve žene nije ni očekivala".

- Ko zna i da li su ovih četvoro njegovi. Glupo je što sad tako kažem, ali tako je. On ih je prihvatio i gleda ih kao svoje ali kažem vam ona dođe, pa je par meseci nema i vrati se sa stomakom - tvrdi komšinica.

Komšije ističu i da sa četvrtim detetom nije znala da je trudna do poslednjeg trenutka.

- Pa zamislite kakva je to žena, kao nije znala da je trudna, a stomak do zuba… Ko zna čije je to dete u zamrzivaču, ali greh je. Kako jednoj majci tako nešto može da padne na pamet - pričaju šokirane komšije.

Oni takođe sumnjaju na nju tvrdeći "da nema ko drugi to da uradi osim nje".

- Niko nije mogao da uđe u kuću sa ulice i tako zavije u kese, pa u peškir dete. Skoro smo sigurni da je ona to uradila. Nemamo reči, ovako nešto ni u filmovima nismo videli - dodaju.

Istakli su i da je Zoran doživeo tešku tragediju kada mu se majka obesila, ali da je uspeo da nastavi dalje posle toga.

Podsetimo, policija je na licu mesta obavila uviđaj, a kako nezvanično saznajemo, njihove patrole će pokušati da nađu suprugu kako bi sa njom obavili informativni razgovor.

Sa lica mesta su uzeti dokazi, a prema nezvaničnim informacijama, proverava se i mogućnost da telo bebe već godinama stoji u frižideru.